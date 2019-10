Tengan buen día... Hoy los temas se me superponen... Muchos son de trepidante actualidad, de esa que va marcando el día a día de la información, a todos los niveles. Y otros, de perfil mucho más bajo en esa montaña rusa de sensaciones extremas en que se convierte muchas veces lo mediático, son sin embargo los más importantes, sin ninguna duda.

Tenía pensado, por ejemplo, hablarles de la dialéctica entre el campo y la ciudad, en días de movilizaciones en la España vaciada, desde la muy firme convicción de que la ruralidad tiene mucho de ese Eldorado fantástico al que hemos renunciado buscando un supuesto "progreso", que provoca desarraigo, frustración y mucha tristeza. Ya saben que soy de los que reivindica el campo y su enorme potencial porque, no se engañen, campo no es igual a agricultura y ganadería solamente, sino muchísimo más.

También me encantaría compartir ustedes algo de la historia de "Zentrum", una entelequia que he diseñado para no ser llevada a cabo jamás, y que se supone que podría ser un nuevo partido político cuyo nombre vendría acompañado siempre de la leyenda "Técnica, Pragmatismo y Empatía". Y es que creo que mucho de ello falta en las formaciones tradicionales y no tan tradicionales, que se escoran a uno u otro lado en función de lo que diga la caterva de asesores de imagen y comunicación que busca el voto por encima de todo, o que se enrocan en posiciones mucho más ligadas al bien y los intereses de unos pocos que al bien común. Y así nos va. Yo creo que lo interesante es lanzar una propuesta, la que sea, comunicarla, y aspirar a aquella cuota de representación que naturalmente esté interesada en tal lógica, sin ambages y sin golpes de timón. Sin más. Como les digo, puros juegos florales, sin mayor recorrido.

Quizá, también, podríamos hablar del clima y su devenir, y de todo lo que esto implica ya en este mismo momento para muchas personas en el mundo entero. Y es que en este tema, como en muchos otros, las gentes más vulnerables son las que se llevan la peor parte. Y eso se traduce en cuotas de sufrimiento „ya hoy, no mañana„ que irán a mucho más, tal y como vamos viendo que se mueven las cosas...

Sin embargo, déjenme que les hable de amor. Siempre tengo pendiente el tema de la "gestión por amor", una revolucionaria forma de hacer las cosas en el mundo de las organizaciones, y que supone una vuelta de tuerca a partir de la ya un poco superada "Responsabilidad Social de la Empresa", mimetizada desde posiciones irresponsables para amalgamarla en un totum revolutum que muchas veces no se sabe ni lo que es... Pero no, hoy no va esto de "Gestión por amor", sino directamente de amor. Del que he palpado hoy en pasillos y estancias de hospital, acompañando con mis hermanos a mamá en un día complicado para ella. De palabras amables, muy por encima del guión profesional, de algún enfermero, de un conductor de ambulancia, de un auxiliar implicado en su trabajo, y de muchas personas anónimas. De Nieves, aquella mujer mayor que quería irse ya a casa y a la que no le llegaba el ansiado transporte. De llamadas telefónicas con terminales de otros, después de acabarse la batería del propio de aquella señora, feliz al poder comunicarse con los suyos. De amor del que se genera cuando las cosas no pintan demasiado bien, y que une a las personas, que supera todos los individualismos y que es un antídoto eficaz contra la desidia de terceros, contra errores de algunas personas tituladas „que no doctoradas„ que a veces no escuchan a su alrededor porque se supone que ellas son las que saben, y acaban produciendo desastres... Aunque todo termine llegando a buen puerto, a pesar de los pesares y gracias a las personas.

Miren, de aquí nos vamos todos, antes o después. Y solo el amor anónimo y fugaz, pequeño y delicioso que podamos ir generando en cada momento de nuestra existencia, es el elixir que nos permite sonreírnos a la cara. Todo lo demás no. Y esto es evidente cuando uno escribe artículos como este, agazapado en un tranquilo rinconcito de un trepidante hospital, agradecido por el cariño y ungido por la fuerza que dimana de este...