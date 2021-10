Todos tenemos una biografía y pasamos por el mundo en donde nos enfrentamos en diversas ocasiones a diferente temas, unos lo llevan de una manera y otros de otra. En el mundo de las religiones existen varios caminos por emplear una palabra que parecen querer guiarnos en esa dirección a través de nuestro cerebro y mirando un momento breve hacia atrás ver que el ser humano se ha adentrado en tantas líneas de investigación y de conocimiento que en ocasiones nos llevamos las manos a la cabeza llenos de asombro y pensando o preguntándonos una y otra vez: ¿Cómo lo han conseguido, cómo han sido capaces de salir adelante personas que en esas situaciones no siempre adecuadas o aceptadas incluso por una sociedad que se denomina civilizada en donde vivimos?

La muerte

Ha sido comentada en múltiples trabajos, en verdaderas enciclopedias en donde se utilizan no uno, sino muchas variantes, y cada libro o estudio ha hablado de la Muerte, esa desconocida, si cabe aportando incluso soluciones a la misma. Incluso algunos nos dicen que abandonamos un cuerpo para ir a otros o nos dejan caer que somos consciencia, como si tal cosa... El cuerpo humano es como algo geográfico con un corazón, con unos pulmones o con unos riñones, pero en definitiva, aunque en esencia podemos hablar de lo mismo mientras comemos en un restaurante en Barcelona o en Galicia, no opinamos o vemos las cosas del mismo modo. Cuando hablamos de esa dualidad entre hombres y mujeres estas parecen tener una cierta sensibilidad o llevarlo de otra manera que no lo hacen los hombres, pero sí de otra manera; ni mejor ni peor, evitemos las comparaciones.

Un editor

Ha sido el editor y escritor Agustín Pániker y su labor editorial junto a sus obras quien nos habló de nuestra protagonista, Joanne Cacciatore, una autora que no solo escribe libros o da entrevistas o realiza cursos sino que ha pasado por la experiencia de la muerte de un hijo el 27 de julio de 1994 lo que hizo que se encontrara con la muerte e hiciera de ese acontecimiento familiar el verdadero motor de su vida... Ahora en castellano, bajo el sello de Kairos, publica su esperado Soportar lo insoportable. Amor, pérdida y el camino del duelo, una traducción realizada por Fernando Mora, autor de Kairos y al mismo tiempo una persona que conoce algunos de los temas que en su obra menciona la autora. Son años de verdadera recopilación en donde ese acercamiento a un tema tabú en algunos lugares ha hecho de este libro algo sumamente necesario, junto con otros libros, como los de E Kübler Ross o J. Halifax.

Cacciotore es una profesora asociada en la Universidad Estatal de Arizona, entre otras actividades, siendo la fundadora de una organización no gubernamental internacional, la MISS, dedicada a brindar como relata en sus páginas esa ayuda necesaria a las familias que experimentan la muerte de un niño a cualquier edad y por cualquier causa y en estos momentos en que muchos hospitales se han visto desbordados por el asunto de la pandemia. Sus ayudas a través del yoga o de la meditación y de lo que se han llamado terapias alternativas son de una rabiosa actualidad. Ha escrito otras obras como Grieving is Loving y su campo de estudio avanza en estos momentos lentamente pero con calidad. “Un hijo con problemas y un padre con un tumor han venido a vivir a Galicia desde Argentina en donde los medios hospitalarios no eran buenos... Y aquí ese hijo por la mañana se levanta con una sonrisa...” Nos imaginamos que en ocasiones la propia Joanne ha vivido experiencias similares que ayudan a otros a vivir en unos momentos confusos y llenos de incertidumbre como estamos viviendo. Debemos agradecer a Pániker y a Ana Ayesta habernos hablado de esta obra, que dentro de lo que hay, alegrara los corazones de muchos.