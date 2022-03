Mujeres y hombres

Muchos autores y autoras han escrito sobre este tema y han intentado, en la medida de sus responsabilidades, darlo a conocer. No se trata de insultar a unos o a otros o decir lo malos o buenos que han sido en diversas ocasiones. Se trata de ser lo más objetivo posible y hablar de lo que tanto suena: Los Derechos Humanos. Un tema, El Sáhara y los saharauis, que hasta el día de hoy como decimos no ha parado de rellenar páginas y páginas. Las publicaciones en torno al mismo no han parado en todos los medios tanto digitales como letra escrita, periódicos, recuadros de opinión... todos y todas hablan una y otra vez del Sáhara. Pero la condición humana es como es y han pasado los años y el tema sigue aún sin resolver.

Sus palabras

“Nosotros tenemos básicamente una cultura oral, de leyendas, de fábulas, de cuentos… Cuando hablamos con una persona mayor, esta nos menciona a trece de sus descendientes. Trabajamos mucho el cuento y a un amigo que va mucho a los campamentos le llamó la atención el respeto que tenemos a nuestros mayores. Si no fuese gracias a la mujer y a nuestros ancianos nuestro pueblo desaparecería” y “Para los que anhelan su independencia es la patria perdida; para otros, las provincias del Sur recuperadas; para Naciones Unidas y el Derecho Internacional, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, la última Colonia de África”, escribe el escritor Lorenzo Silva. Personas que, amparados por la Ley, esta no les da ni tampoco les quita la razón sino que tan solo mantiene una imagen de cara al exterior. Desde la muerte de Hassan II de Marruecos el tiempo parece no haber pasado, las estrellas siguen vigilantes y son los ciudadanos los que muestran su cara más agradable para ayudar en la medida de sus posibilidades a esas personas que en sus carteras llevan el carné español de saharauis.

Nos encontramos a personas que han estado en las cárceles marroquíes y muestran una paz que señala un dolor que va por dentro. Ven el paso del tiempo, lento… Dicen que los más jóvenes quieren hacer algo; luego nos encontramos con familias que han buscado su lugar fuera de su patria, un lugar distante, pero cercano y ya solo por el hecho de haber nacido en ella les pertenece, por derecho. Pero no nos olvidamos de la memoria al leer: “La primera fundación española se remonta al siglo XV, la colonización efectiva del territorio se realizó hasta mediados del siglo XX y con unos recursos económicos que son básicamente tres: la pesca, los fosfatos y el petróleo. El banco de pesca sahariano ha ocupado 150.000 kilómetros cuadrados y es uno de los más ricos del mundo”. Fruto del interés de muchos autores son los distintos trabajos, documentales y libros que se han escrito desde hace ya muchos años y estos mismos años nos hacen acordarnos de lo que sucede y ha sucedido a este pueblo. Concretamente en España se ha publicado Un pueblo abandonado. Los engaños de la descolonización del Sáhara occidental de Alberto Maestre Fuentes. Su autor no solo conoce este tema sino otros y ha viajado durante muchos años por todas las partes del Globo o Agonía traición huida. El final del Sáhara español del profesor José Luis Rodríguez Jiménez, quien en su obra nos ofrece “papeles privados de políticos y militares”.

A lo mejor

Tengamos que tirarnos en paracaídas como hizo en su momento Maestre para ver las cosas con otra perspectiva y al mismo tiempo con objetividad. Tendríamos que tener varias “reencarnaciones” para no mirar para otro sitio. La presencia española ha sido sumamente importante y en dicha presentación pudimos escuchar cómo una señora siendo una niña había vivido determinadas experiencias siendo su padre un alto cargo en aquel momento. Otros han escrito no una obra sino varias y se puede decir aquello de “quien quiera entender que entienda”. Y fuera de los distintos protocolos muchos deberían leer estas obras y otras para una mayor información. La palabra intereses hace acto de presencia y sería bueno que en las distintas escuelas de España y fuera de nuestras fronteras se hablará de un tema como el Sáhara y los saharauis y las distintas organizaciones que ven a este pueblo con buenos ojos, así como los propios intereses que hay dentro de las mismas. Quizás estos autores y los olvidados que ha habido a lo largo de la historia sean un buen motivo para pasar sus páginas y acordarnos de Radio Sáhara y otros acontecimientos que muchos árboles no nos han dejado y dejan ver el bosque. Repetimos: ¿Derechos Humanos? Sí es posible, en todas partes y se puede conseguir, por lo menos intentarlo...