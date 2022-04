A su diccionario de palabrejas relacionadas con la crisis galopante que nos ocupa, añada el sufrido lector y la no menos resignada lectora una nueva y malsonante: reduflación. Este término de nuevo cuño que suena a regüeldo, no reconocido por la Real Academia, puede explicarse con cinco palabras: ofrecer menos al mismo precio. Y supone la práctica de muchas empresas para tratar de mantener sus márgenes comerciales sin encarecer los productos para no perder clientela. En tiempos de inflación, la reduflación es el pan nuestro de cada día, si hasta las barras, las pistolas, las baguettes y las hogazas han menguado de peso.

Si el sufrido lector y la menos resignada lectora adquiere en el supermercado una bolsa de patatas fritas y al abrirla en casa dentro del envase hay más aire que patatas, ¡eureka!, le han metido una reduflación hasta la bola. Un estudio de la Unión de Consumidores revela reducciones de contenido durante el último mes en un montón de productos alimenticios: pasta, yogures, conservas, congelados. A la luz de ese informe, una conocida marca de macarrones no solo ha subido el precio un 4,1% sino que además ha reducido un 10% el contenido, lo que en la práctica supone un encarecimiento real superior al 15%. La práctica no es ilegal, si en el envoltorio se señala el peso real del producto que se vende, pero resulta dudosamente ética en tiempos como los actuales, en los que el consumidor se convierte en el pagano final de las consecuencias de una guerra que se dirime a miles de kilómetros de distancia pero que está provocando un encarecimiento global de los productos de primera necesidad. Y que sepan tanto el sufrido lector como la resignada lectora que esta Semana Santa elaborar torrijas les saldrá un 17% más caro que el pasado año. Véanlo por el lado positivo: menos calorías para el michelín. “Es el pan nuestro de cada día, si hasta las barras, las ‘baguettes’ y las hogazas han menguado de peso”.