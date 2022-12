Si yo pudiera resucitarlos...

A quienes nos gusta lo que consideramos buen cine según nuestro criterio personal e intransferible nos haría gracia (si se hace bien, claro) un futuro en el que los avances digitales permitieran poner en marcha proyectos digitales con repartos imposibles de grandes intérpretes ya fuera de foco o fundidos en negro.

Por ejemplo, resucitar a gigantes como Montgomery Clift, Barbara Stawyck, Marlon Brando, Bette Davis, Cary Grant, Deborah Kerr o James Stewart para ponerlos a las órdenes de los cineastas más creativos del momento actual porque es difícil, por no decir inalcanzable, contratar a talentos carismáticos de esa talla. La lista sería interminable, aunque de ella habría que descartar a estrellas que hoy no encajarían bien por sus perfiles pasados de moda. Y olvidemos el cine de superhéroes como posible fuente de inspiración. No veo yo a Rock Hudson haciendo de Superman. Incluso se podrían hacer versiones distintas de títulos modernos populares. ¿Qué tal Titanic con los lozanos Richard Burton y Liz Taylor de Cleopatra? ¿Un John Wick con la cara amartillada de Richard Widmark? ¿No haría virguerías Pepe Isbert en una cinta de Almodóvar o Aurora Bautista con Icíar Bollaín? ¿Cómo encajaría el joven Peter O’Toole en un drama de Sam Mendes o Kirk Douglas en las tinieblas de Martin Scorsese? Burt Lancaster le daría un plus de carisma a Christopher Nolan y William Holden le vendría bien a cualquier tarantinada.

Para otro día dejamos los repartos digitales que podrían salvar errores de casting garrafales, como Sofia Coppola en El Padrino 3, Colin Farrell en Alejandro Magno, Keanu Reeves en Drácula de Bram Stoker, Hayden Christensen en Star Wars o George Clooney como Batman. ¿Buscamos recambios?