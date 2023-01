Palabras textuales

“Y a sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo”. “Yo hice lo que dije: y es que no iba a ser presidente a cualquier precio. Que el cambio que se merecían los españoles precisamente no era sustentar la gobernabilidad de España ni en chantajes, ni tampoco en aquellas fuerzas políticas que aspiran a romper con España. Esa palabra la he cumplido”. “Lo he dicho en privado, y también lo he dicho en público. Y lo digo aquí [en el Congreso] para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos a los votantes de ERC, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señorías”. “Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales”. “Yo me comprometo hoy aquí a traer de vuelta a Puigdemont y que rinda cuentas ante la justicia española”. “Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero: significa su íntegro cumplimiento”.

“Les estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces, o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar”. “No es no. Se ha demostrado estos meses que el planteamiento del Gobierno de coalición con Unidas Podemos es inviable”. “Si efectivamente el Ministerio de Hacienda, las pensiones de este país o el ministerio de política energética estuvieran en manos de personas que no tuvieran experiencia política ni de gestión pública; es más, que la experiencia que tiene UP en ayuntamientos, pues es francamente mejorable, creo que no solamente yo sino el 95% de los ciudadanos, incluidos los votantes de UP, no dormirían tranquilos”. “He reivindicado el proyecto autónomo del partido socialista. Podría haber sido hoy presidente del Gobierno a un precio que ni yo creía en él ni tampoco creía que se merecieran los españoles…”. “Si tuviera una ambición personal, yo ahora mismo sería presidente del Gobierno. Pero yo lo que dije es que España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias de vicepresidente y el apoyo directo o indirecto de los independentistas”. Todo esto son palabras textuales de Pedro Sánchez antes de ser presidente, emitidas en la televisión. Ganan fuerza transcritas, sin más, porque se aproxima otra campaña electoral. Conste en acta.