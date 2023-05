Las promesas bumerán

Por fin ya estamos en campaña electoral y ya sabemos con seguridad que los partidos nos prometerán una avalancha de cosas supuestamente buenas a cara descubierta. Y es un alivio porque todo el mundo entiende que en campaña electoral básicamente se hace propaganda. Por eso es tan perverso que todos aquellos partidos que tienen poder en alguna institución hayan aprovechado las últimas semanas para lanzar propuestas para caer bien al electorado y ganarse un voto para sus representantes municipales. Era la misma propaganda, pero sin que lo pareciera tanto.

La pregunta, retórica porque realmente, tristemente, no espero respuesta, es si aprovecharán la campaña para el cómo, ya que se han destinado tantos esfuerzos para el qué los últimos días. El ejemplo más evidente es la creación del Interrail español bonificado para que los jóvenes hagan turismo por España. Con la red tal y como es, centralizada en Madrid, es fácil pensar que con dinero público algunos se pagarán las farras en la capital. Pero bueno, si todo fuera de maravilla sería fantástico, ojalá no hubiera déficit público y todo esto lo pudiéramos pagar. Pero esta y otras propuestas, de todas las administraciones, ¿cómo las pagaremos? ¿De dónde saldrá el dinero?

Estamos instalados en un momento socioeconómico en que las ayudas son necesarias porque mucha gente lo está pasando mal, y parece que cada vez son más. Pero que las ayudas no nos hagan no pensar en cómo se pagan y el impacto retardado que tienen en nosotros, los ciudadanos. El efecto bumerán de las ayudas. Las lanzamos y ellas vuelven de una manera que no nos explican pero que sabemos: las pagamos todos. Pagamos impuestos a gusto, muchos de nosotros, pero por servicios y ayudas necesarias y con una aplicación transparente, y a muchos nos gustaría ver el excel del dinero que sale y entra y el movimiento de casillas para saber de dónde salen los euros cuando el gasto crece. Esto que muchos hacemos en casa, más por necesidad y control que para divertirnos, nos gustaría que los políticos, cuando prometen algo, también lo hicieran y nos lo explicaran. El cómo. El qué ya sabemos que siempre es maravilloso.