Es sabido, después de unas cuantas ediciones del programa, que en Tu cara me suena, popular formato en el que los concursantes —cantantes o no— deben imitar las actuaciones más memorables de otros artistas, no le dicen que no a nada. Es así que en un ejercicio de valentía propio del espacio, uno de los participantes de la edición, nada menos que el modisto y tertuliano Josie, se metió en la piel del músico ferrolano Andrés do Barro para interpretar una versión peculiar del mítico O tren, que convirtió al cantautor gallego en un mito de la canción en España. Una performance a la que el diseñador se entregó en cuerpo y alma y para la que incluso tomó clases aceleradas de gallego, lo que posibilitó que nuestro idioma sonase, por primera vez, en el escenario del programa. Una actuación que dejó “flipando” a la única gallega participante del programa, la cantante Míriam Rodríguez.