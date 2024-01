Como impulsor dunha boa parte das 2832 sinaturas entregadas no Concello ao entón concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, para que se levantara a prohibición do baño no Parrote, véxome na obriga de precisar que a petición facía mención unicamente ao feito de que se acotara unha zona de baño, sen ningunha outra consideración que puidera interpretarse como a reivindicación da plataforma flotante anunciada polo presidente da Autoridade Portuaria.

Como é sabido, a antiga praia do Parrote foi eliminada no seu día para construir o complexo polideportivo da Solana sen que a veciñanza da Cidade Vella, ao igual que cidadáns de outros lugares, foran resarcidas pola perda dun espazo que formaba parte de común. Elo non me impide recoñecer a receptividade amosada por Fernández Prado á citada petición. Sirvan estas liñas como aclaración a moitas dúbidas xurdidas respecto a unha obra que considero innecesaria polo alto coste que implica e pola degradación da paisaxe do borde litoral.