Los que estuvieron en las malas

No deja de tener algo de justicia poética que en un partido que puede valer un ascenso, además de cracks como Mario Soriano, acaben apareciendo futbolistas como Diego Villares, Ximo Navarro, Zaka Eddahchouri o Bil Nsongo. Los dos primeros, capitanes, supieron entender lo que requerían el partido y un día cuando el panorama era negro, negro. Uno apretando en la disputa, llevando al equipo hacia arriba, empujando a todos hacia una portería que parecía lejana. El otro comiéndose la banda, percutiendo aunque fallase, nunca rindiéndose. Era como si ambos, que vienen de Primera RFEF, hubiesen tocado a rebato, porque ellos que cataron el barro, no piensan quedarse a las puertas de Primera. Si hay que tirar la puerta abajo, se hace. Honor a todos esos futbolistas que, si todo va bien, llegaron a Riazor cuando el club se estaba eternizando fuera del fútbol profesional y lo han llevado hasta donde merecía. No hay que olvidar la historia y quien la protagoniza, aunque sea desde un lugar secundario, para ser justos y agradecidos.

En este Deportivo de secundarios, el 2-1 lo tejieron entre dos futbolistas que no parecen predestinados a ser la bandera de un proyecto o que, al menos, aún no están listos para llevar tal etiqueta.

En este Dépor profundamente enérgico, la grada se ha desesperado a la par que ha amado, por momentos, a Eddahchouri. Cuando va en esos slaloms con pelota, no entra precisamente por el ojo, pero cuando demuestra su instinto o hace estallar Riazor, ya es otra historia. Ese tanto y esa pica al aire serán un recuerdo sumamente dulce para varias generaciones de deportivistas.

Y si hay alguien inesperado este año es Bil. Clase magistral en la primera parte con pelota, a pesar de la presión del Andorra. Y esa asistencia a Zaka... Los ascensos no solo se logran con estrellas.