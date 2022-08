A la hora de combatir dolores, es posible encontrar una gran diversidad de analgésicos disponibles en el mercado. Además de aliviar el dolor y reducir el número de dosis diarias, el Co-codamol posee efectos secundarios que todos los pacientes deberían conocer antes de iniciar el tratamiento.

Con el objetivo de aliviar dolorosas afecciones, la industria de la medicina desarrolló el Co-codamol, un tratamiento compuesto por dos diferentes tipos de analgésicos. En pocas palabras, se podría decir que el Co-codamol es una combinación de paracetamol y codeína.

Este es un tratamiento de gran utilidad cuando el paracetamol no tiene la capacidad de aliviar el dolor del paciente. Aunque el Co-codamol ayuda a reducir el número de tabletas de analgésicos que deben tomarse al día, puede resultar un poco complejo calcular la dosis necesaria, por lo que los pacientes tienden a experimentar algunos efectos secundarios.

Principales efectos secundarios del Co-codamol

Por cada 10 000 personas que son tratadas con Co-codamol, una de ellas puede experimentar malestar, así como elevados niveles de transaminasas hepáticas. Aunque es poco frecuente, este tratamiento también puede ser el responsable de una disminución de la tensión arterial.

Otros de los efectos secundarios del Co-codamol son las náuseas, vómitos, mareos e incluso, falta de apetito. En los casos más raros, los pacientes pueden experimentar alucinaciones, agitación, fiebre, sudoración y temblores.

Entre los casos más graves y menos frecuentes, los pacientes pueden presentar efectos secundarios como piel roja, sarpullidos, picazón, urticaria y ampollas en la piel. También es importante señalar que la inflamación del rostro, garganta, manos, pies, labios y lengua, es uno de los efectos secundarios del Co-codamol más graves, pero menos frecuentes.

De igual manera, se deben destacar otros efectos secundarios graves como la ronquera, dificultad para respirar, impotencia sexual, reducción del deseo sexual e incluso, menstruación irregular.

¿Quiénes no deben tomar Co-codamol?

En primer lugar, las personas que sean alérgicas al paracetamol y a la codeína, no deben tratarse con Co-codamol. A su vez, no deben tomar este tratamiento las personas que padecen de alguna enfermedad respiratoria, las personas que se encuentran en periodo de lactancia y aquellos pacientes que metabolizan muy rápido la codeína en morfina.

Estos son algunos de los aspectos que es necesario tener en cuenta antes de tomar un tratamiento como el Co-codamol y así, evitar sus efectos secundarios.