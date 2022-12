Muy a su pesar, Fernando Simón se ha convertido en un rostro archiconocido. Durante la etapa más cruda de la crisis del coronavirus, fue el encargado de exponer a diario los datos de la pandemia, infundir calma e impartir consejos sanitarios.

Ante la alarma por el aumento de casos de bronquiolitis, el experto ha vuelto a salir a la palestra para calmar los ánimos y explicar cómo hay que actuar para evitar que sigan subiendo los contagios.

Por qué aumentan los casos de bronquiolitis

Según Simón, es una consecuencia directa de una menor exposición a los virus respiratorios durante los dos años de pandemia, debido a las normas de distanciamiento social y al uso de mascarillas.

Por lo tanto, es previsible que la expansión se normalice conforme nuestros organismos se vaya acostumbrando de nuevo a estar en contacto con esos virus.

No hay motivos fundados para alarmarse

El experto recuerda que la mayoría de los casos son leves y que no hay motivo para la alarma. En este sentido, recuerda que aún no existen datos suficientes que demuestren que el incremento es superior al esperado, por lo que recomienda que no se hagan especulaciones al respecto.

A los padres afectados, se les recomienda que no se angustien pensando en que sus niños puedan contraer simultáneamente gripe, covid y bronquiolitis, puesto que es muy infrecuente que tal circunstancia se produzca.

La forma de frenar la expansión de la bronquiolitis, según Fernando Simón

El experto ha añadido que para contener la expansión de la enfermedad lo más efectivo es hacer caso al consejo de los expertos en neumología: bajo ningún concepto permitir que los niños vayan a clase si han sido diagnosticados de bronquiolitis.

Algo que debería hacerse extensivo a cualquier otro trastorno estacional de origen infeccioso, sea este un catarro, gripe, covid o faringitis.

Conque, ya lo sabes, si tu niño se ha puesto malo de bronquiolitis o de cualquier otra cosa, donde mejor está es en casa.