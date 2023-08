En los últimos años los especialistas en pediatría vienen alertando por un aumento considerable de niños y adolescentes que sufren sobrepeso y obesidad. Un fenómeno que, además de a la alimentación, se debe al aumento del sedentarismo entre este grupo de población.

Y no solo el peso, no moverse asegura una peor salud cardiometabólica, una peor forma física, además de afectar negativamente al comportamiento social y la calidad del sueño de los más jóvenes de la casa. Así, la práctica deportiva es una herramienta fundamental para no solo mejorar la salud física de los niños, sino también su salud psicológica.

“El desarrollo físico y cognitivo de los más pequeños mejora considerablemente gracias al deporte, pues contribuye a mejorar la salud y el estado de ánimo e incluso puede influir positivamente en el rendimiento académico. Asimismo, la práctica deportiva propicia un mejor desarrollo de las habilidades físicas y motoras, la creación de hábitos saludables, potencia la capacidad de esfuerzo, la adquisición de valores, la socialización y un mejor descanso”, expone Alejandro Maroto, entrenador personal de BluaU de Sanitas.

Y no hay mejor momento que las vacaciones de verano, cuando disponen de mayor tiempo libre, para integrar la actividad deportiva. Respecto al tiempo que se debe dedicar a hacer deporte, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los niños y adolescentes practiquen, al menos durante sesenta minutos al día.

¿Qué deporte es mejor para los niños?

Hoy en día, existe una enorme oferta deportiva pensada para los niños, así que decidir puede no ser siempre fácil. Pero los especialistas de Sanitas indican que dentro de esta amplia gama de deportes hay algunos cuya práctica puede ser especialmente positiva para los niños:

Artes marciales: ayudan en el desarrollo de la coordinación de los movimientos, mejorando así la rapidez, la fuerza, la flexibilidad y los reflejos. Otro punto a favor de esta actividad es que su práctica se puede acomodar fácilmente al momento del desarrollo individual de cada niño.

Atletismo: la gran ventaja de este deporte es que permite adaptar las actividades según las habilidades específicas en las que se desee progresar (carreras, saltos, lanzamientos o pruebas combinadas, entre otras). De esta manera, se entrena la fuerza, la resistencia y la velocidad, por lo que mejoran sus capacidades físicas en general.

Ciclismo: nada más sencillo que montar en bicicleta. Este tipo de deporte es especialmente útil para los niños porque otorga una mayor resistencia cardiopulmonar, y, como cualquier actividad aeróbica, ayuda a reforzar el sistema inmunitario.

Además, al ser un deporte que se practica en el exterior da la oportunidad a los niños de disfrutar del aire libre incrementando su bienestar personal.

Deportes en equipo: fútbol, baloncesto o voleibol son algunos ejemplos de deportes que permiten trabajar en equipo las capacidades físicas y las habilidades motoras de los niños y adolescentes.

Además, al participar con otros compañeros, se fomenta la socialización, la cooperación, propicia la adquisición de valores positivos y se genera una competencia sana.

Natación. Es una de las actividades físicas más completas ya que mejora la resistencia física, la fuerza, la flexibilidad y ayuda a relajar el cuerpo. Es especialmente recomendable para aquellos que sufren problemas posturales.

Todos estos deportes “son muy recomendables porque desarrollan capacidades cognitivas como el autocontrol, la capacidad de aprendizaje y la concentración, aumentan la relajación y regulan el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad o el estrés. Igualmente, favorecen la sociabilidad y la autoconfianza, lo que ayuda a los niños a mantener una adecuada estabilidad emocional”, subraya Delia García Moratilla, psicóloga de BluaU de Sanitas.