El Mundial de fútbol y la final de 'Supervivientes' alteran la parrilla

Telecinco alteró su parrilla para esta semana con cuatro cambios de golpe. Tal y como anunció la cadena, hoy emitirá una gala especial del reality denominada Camino a la final. Una entrega a modo de semifinal que servirá para calentar motores de cara a la inminente gala decisiva del reality, que se emitirá el miércoles y no el jueves, que será para Factor X. De esta forma, La verdad pasa esta semana al martes con su cuarto capítulo.

Con su emisión en lunes, Supervivientes habrá ocupado durante su presente edición hasta cinco días diferentes en prime time. Hasta ahora, el reality ha venido contando con una emisión en martes ( Tierra de nadie), otra en miércoles desde el estreno de La catedral del mar ( Última hora), la tradicional gala del jueves y el debate del domingo ( Conexión Honduras). A lo que hay que sumar que los lunes servía de telonero de La verdad con un resumen en access y la cobertura que ofrece del programa Sábado Deluxe en cada una de sus emisiones semanales.

Esta emisión en lunes provoca, además, que el reality vuelva a enfrentarse por una última semana a MasterChef. El talent de TVE huyó del domingo al verse superado por Conexión Honduras. Un cambio que le sentó muy bien, pues desde que se emite en lunes sus audiencias han crecido notablemente. Ahora, sin embargo, tendrá que verse otra vez las caras con la bestia negra de su sexta edición.

Por otro lado, los cambios de Telecinco hacen que la final del reality se adelante un día y no sea el jueves, día fuerte por excelencia del programa aventurero. Si bien es cierto que este jueves comienza el Mundial de fútbol, cabe recordar que el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí se disputará a las 17.00 horas, por lo que no sería impedimento para ofrecer después la gala final. Pero con este cambio, Supervivientes consigue dos cosas. La primera, enfrentarse a La catedral del mar con su gala más esperada y, por ende, la que se presupone que reunirá un mayor volumen de audiencia. Y la segunda, que así deja vía libre para que Factor X ocupe el jueves, un día donde Supervivientes no ha encontrado oposición alguna. Por tanto, se trata de un día ideal para que el talent levante sus insuficientes datos de audiencias. Y más aún cuando otras opciones como Fugitiva (TVE) y Enviado especial (La Sexta) se despidieron esta misma semana, por lo que el jueves empieza de cero televisivamente hablando.

Hay que tener en cuenta otro detalle: el viernes debuta España en el torneo. Su partido ante Portugal arrancará a las 20.00 horas y terminará pasadas las 21.45 horas. Los partidos de la selección española tendrán un "largo post", lo que retrasará la segunda gala en directo de Factor X.