Guerra preventiva contra los mosquitos

La colaboración ciudadana es fundamental a la hora de frenar el crecimiento de las poblaciones de mosquitos, unos insectos asociados a la época estival. El aviso por parte de particulares fue vital para erradicar a principios de este año en Fuerteventura al Aedes aegypti, que transmite el zika y el dengue. También para alertar de la llegada a Asturias del Aedes japonicus, capaz de transmitir el virus del Nilo Occidental. Su presencia aún no está controlada.

Esta última no ha llegado aún pero en Galicia existe otra que ya es endémica, el mosquito de la arena ( Phlebotomus), que transmite leishmaniasis, una enfermedad canina que se puede transmitir a humanos a través de la picadura del insecto. La Xunta ya ha detectado casos. También habitual de Galicia es el mosquito común, que se ha convertido en el principal transmisor del virus Usutu, un arbovirus ya presente en Europa. Desde 2016 se han registrado diez casos en Italia, tres en Croacia y el último en julio en Francia. El Usutu es un flavivirus que transmiten los mosquitos que han picado a aves enfermas y que afecta al sistema nervioso. Es poco frecuente pero potencialmente mortal cuyos síntomas más comunes son fiebre y dolor de cabeza pero que en los casos más graves puede llegar a provocar encefalitis aguda y hepatitis.

Para la vigilancia de estas y otras especies transmisoras de enfermedades (llamados vectores) se constituyó en 2017 la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec) mediante un convenio entre las Consellerías de Sanidade y Medio Rural que vigila la presencia de mosquitos en Galicia. La Xunta "no descarta" la llegada de vectores de otras enfermedades como dengue, chikungunya o zika como ya ocurrió en otras partes de la Península y recuerda que la situación actual puede cambiar "si los mosquitos se plagan y consiguen la densidad necesaria".

Una vez confirmada la presencia de un invasor, se pone en marcha un mecanismo de coordinación entre las administraciones aunque los expertos creen que los mecanismos de control por parte de las autoridades deben intensificarse ante los últimos descubrimientos. Por su parte, el papel de la ciudadanía en esta batalla no se limita a estar pendiente de insectos con características físicas diferentes a los habituales sino también a evitar su propagación reduciendo lo máximo posible la presencia de agua estancada en las viviendas, terrazas y jardines particulares. Este consejo es básico ante el riesgo de propagación del mosquito tigre ( Aedes albopictus), establecido en Andalucía y el Mediterráneo. "Ya no se puede hablar de eliminarlo porque está asentado pero hay que evitar que se extienda hacia el resto de la península. Es muy importante la colaboración ciudadana, porque se trata de un mosquito doméstico, como el común, y los focos de cría son lugares con agua estancada. Con recintos muy pequeños ya les basta, incluso zonas que no están ni siquiera encharcadas pero que es posible que lo vayan a estar", explica Milagros Fernández de Lezeta, directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que aglutina a 470 negocios del sector. Entre esos "depósitos" cita macetas, platos, beberos de animales, juguetes, cubos...

No se trata de crear alarma, pero sí de advertir sobre la importancia de intensificar las medidas para evitar que estos mosquitos o otras especies invasoras "se conviertan en vectores transmisores de enfermedades, es decir, lo que ya ocurre en África, en Asia o en Latinoamérica", subraya la experta.

Se trata de un horizonte muy lejano y poco probable hoy por hoy, ya que en Europa "no se dan las condiciones climatológicas necesarias para que el aparato digestivo de los mosquitos metabolice adecuadamente el patógeno que hubiesen ingerido tras picar a alguien o algún animal con esa enfermedad".

En España los mosquitos no son vectores de enfermedades no solo por el clima, sino por la propia ausencia de esas dolencias en nuestro país pero, insiste Fernández de Lezeta, "hay que estar vigilando constantemente porque no podemos permitir que lleguemos al punto de que estos mosquitos transmitan las enfermedades que causan miles de muertes a lo largo del año".