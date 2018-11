La Xunta premia a colegios de Melide, As Pontes y Ribeira por proyectos contra el maltrato

Alumnos de centros educativos de As Pontes, Melide, Vilalba, Ribeira, Santiago, Pontevedra, Sanxenxo y Cangas han sido premiados en el concurso audiovisual organizado por la Xunta con motivo del Día internacional contra la violencia de género que se conmemora el próximo día 25.

En el certamen participaron alumnos de 5º y 6º de Primaria, de ESO y de Bachillerato, con un total de 50 centros educativos participantes. Ilustrando distintas imágenes contra el maltrato, los estudiantes han plasmado frases como Todas las personas somos iguales pero hay gente que no lo quiere entender, En el amor no hay ataduras, No hay amor en el maltrato o Acabemos con la tormenta, hagamos que salga el sol, según explicaba ayer la Xunta.