Una comunidad de vecinos prohíbe a una chica con síndrome de Down ir sola a la piscina

Down España denuncia que una comunidad de propietarios de Boadilla del Monte (Madrid) ha prohibido a una joven de 16 años con síndrome de Down utilizar la piscina y el ascensor sin un acompañante mayor de edad, mientras que se permite al resto de jóvenes de su misma edad. "Es inadmisible y discriminatorio", señala esta organización, después de que el presidente de dicha comunidad comunicara el pasado mes de agosto a los padres de esta joven que no podría bañarse más en la piscina sin estar acompañada de otra persona.

"Blanca es muy autónoma, sabe nadar perfectamente y baja sola a la piscina cuando quiere", subrayan los padres de esta adolescente.