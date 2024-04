El cribado en Urgencias del Hospital de A Coruña permite la detección de una docena de casos de VIH

“Deja tu huella y, ante síntomas asociados, pide una serología de VIH”. Con este lema, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) puso en marcha, en 2020, el programa Deja tu huella, cuyo objetivo es promover el cribado del VIH en los servicios de Urgencias españoles. El del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) se adhirió a la iniciativa “en 2021”, y lleva participando desde entonces. “Cada año, en mayor medida”, apunta su responsable, el doctor José Manuel Fandiño Orgeira, quien desvela que, hasta el momento, el despistaje en Urgencias del Chuac ha permitido la detección de una docena de casos de VIH, en concreto, 13. “La demora en la detección implica que, mientras no se diagnostica la infección, quienes desconocen que la sufren continúan con su vida sexual y, si no emplean un método de barrera (preservativo), siguen contagiando. De hecho, la tasa de transmisión del VIH en personas que ignoran que están infectadas es entre 2 y 4 veces mayor. Por tanto, durante estos casi tres años que llevamos participando en Deja tu huella, con la detección de 13 casos en unas 400 pruebas realizadas, se han evitado entre 20 y 60 nuevos contagios”, reivindica.

Infradiagnóstico y detección tardía

La iniciativa surge a raíz del “problema de infradiagnóstico y detección tardía del VIH” existente en España, donde “se estima que unos 20.000 afectados desconocen que sufren esa infección”, y se calcula que “un 46% de los diagnósticos son tardíos”, señala el doctor Fandiño. “Teniendo en cuenta que, a día de hoy, todo el tema de las relaciones sexuales está cambiando, en el sentido de que antes hubo mucho miedo al VIH, sobre todo desde su descubrimiento, no obstante, tras la pandemia que se produjo a nivel mundial, ha habido una serie de medidas de control de la transmisión de este virus y de otras ETS (enfermedades de transmisión sexual). Todo esto, unido a que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, ya que hemos conseguido controlar la infección con el tratamiento, ha hecho que se le haya perdido el miedo. Una realidad que ido pareja al aumento de las ETS”, expone el responsable de Urgencias del Chuac, quien incide en “el riesgo de poder contraer el VIH si no somos conscientes y tomamos medidas”.

Oportunidad diagnóstica en Urgencias

El germen de Deja tu huella fue un estudio llevado a cabo en Aragón, entre 2011 y 2015, en el que se constató que había un 28% de oportunidades diagnósticas del VIH en los servicios de Urgencias. “Con los datos de ese informe sobre la mesa, se pensó en que hay una serie de pacientes que, en ocasiones, acuden más a las Urgencias. Por ejemplo, jóvenes (sexualmente más activos), inmigrantes y población de cierta edad con reticencias a visitar a su médico de Atención Primaria, quizás porque les da reparo que sepan que han tenido un contacto sexual. Por otro lado, se determinó qué patologías son más frecuentes en nuestros servicios y tienen una mayor prevalencia de infección, y de ahí sale este programa, que está avalado por el GeSIDA (Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología)”, explica el responsable de Urgencias del Chuac, quien detalla que el proyecto, consistente en ofrecer la posibilidad de realizar una serología de VIH, se centra en seis grupos de pacientes.

Dirigido a seis grupos de pacientes

“Aquellos que acuden a las Urgencias con neumonía adquirida en la comunidad; con herpes zóster, especialmente en el rango de 18 a 65 años; con infecciones de transmisión sexual (ITS); con el síndrome mononucleósico; que refieren haber tenido un contacto sexual sin método de barrera; o que han practicado chemsex (consumo de drogas para intensificar la actividad sexual). A estos pacientes, les informamos de la posibilidad de que pueda existir infección por VIH y no lo sepan, sin alarmarlos, porque realmente donde la prevalencia es mayor es en los afectados por ITS. Para hacerles la serología, tiene que haber un consentimiento verbal, y aunque no se realiza por la vía urgente, el resultado suele estar en menos de una semana. En nuestro servicio el sistema está totalmente automatizado, de modo que, si sale un positivo, desde la Unidad de Infecciosas del hospital salta una alerta, y ya se contacta con los pacientes para captarlos. Actuamos con rapidez para que puedan comenzar inmediatamente el tratamiento”, señala.

José Manuel Fandiño. / Cedida

La tasa de positividad ronda el 3% en el centro coruñés “Habrá quien pueda pensar que 13 casos de VIH detectados en unas 400 pruebas realizadas no son tantos, no obstante, sí es una cifra bastante elevada. Estamos hablando de que el resultado del 3% de las pruebas de VIH llevadas a cabo en nuestro Servicio de Urgencias, en el marco del programa Deja tu huella, ha sido positivo”, destaca el doctor José Manuel Fandiño Orgeira, responsable del Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien hace hincapié en que “son 13 casos de ciudadanos que no sabían que estaban infectados y que, por tanto, seguían contagiando el VIH”. “La detección precoz permite iniciar el tratamiento muchísimo antes, porque era una enfermedad oculta; las complicaciones son muchísimo menores; y se controla la transmisión”, apunta el doctor Fandiño, quien reivindica el valor de iniciativas como Deja tu huella, o como “la unidad móvil” puesta en marcha, el pasado verano, por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, en colaboración con el comité antisida Casco, para la detección precoz del VIH y el virus de la hepatitis C (VHC) en zonas de ocio y festivales. “Diagnosticar estos casos supone poder dar a esos pacientes el tratamiento adecuado, conseguir la remisión y ofrecer los mejores cuidados sociosanitarios a los diferentes colectivos afectados”, reitera el responsable de Urgencias del complejo hospitalario coruñés.

Suscríbete para seguir leyendo