La Crtvg niega que haya manipulación y destaca los buenos datos de audiencia

El director General de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (Crtvg), Alfonso Sánchez Izquierdo, negó ayer "manipulación" informativa y el "desmantelamiento" del ente público y defendió las inversiones, la producción propia superior al 52% y los datos de audiencia, como respaldo a su gestión. De este modo se manifestó en respuesta a los grupos de En Marea, PSdeG y BNG en el transcurso de la Comisión Permanente no Legislativa de control de la Crtvg en el Parlamento de Galicia, en la que los diputados de la oposición coincidieron en denunciar la "manipulación" informativa y el "desmantelamiento" del ente, y reclamaron negociación ante las reclamaciones de los trabajadores, que tras seis meses de protestas los viernes han iniciado paros parciales y convocado dos jornadas de huelga en diciembre.

Sánchez Izquierdo, que incidió en que "no reconocía la realidad de la Crtvg" transmitida por los diputados de los tres grupos políticos, remarcó que la "descripción tan dramáticamente negativa no se correspondía con la realidad ni con las audiencias" y, tras transmitir su respeto a las protestas laborales, aseguró que asume las protestas "con normalidad y tranquilidad".

El director del ente público contrarrestó las acusaciones de "manipulación" poniendo en valor "la pluralidad del elenco de colaboradores" y citando los datos de presencia de los líderes de la oposición en las emisiones de la televisión desde el 1 de enero al 23 de noviembre: 513 piezas el líder del PSOE, 499 el de En Marea y 449 el del BNG.

También se refirió, en concreto, a dos de los temas sobre los que giraron en parte las acusaciones de manipulación informativa en los últimos meses: el tiempo de cobertura dedicado a la sentencia de la trama Gürtel y las imágenes de la manifestación en contra de la mina de Touro celebrada en Santiago.

Al respecto, señaló que "las acusaciones de manipulación se sustancian en falsedades probadas en esta Cámara" y alegó que las exigencias de rectificación demandadas a tres medios de comunicación tuvieron que "ser atendidas legalmente".

En paralelo, puso en valor que a "los gallegos les gusta lo que ven", con datos de audiencias que sitúan a la TVG como la segunda autonómica más seguida, después de TV3.

En su intervención, ante las preguntas formuladas por el expediente abierto al trabajador Carlos Jiménez, replicó que "los expedientes que se abrieron no pasan de una docena". "No sé de dónde sale esa política represiva", señaló, para incidir a continuación en que solo haya "interés por "dos casos", como si unos fueran "más simpáticos y otros no".