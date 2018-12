Familiares del fallecido en A Estrada critican la "falta de humanidad" del Sergas

"Falta de empatía" y "sobrecarga". Fueron dos de las denuncias puestas sobre la mesa en la primera jornada de trabajo de la comisión alternativa de Sanidade, auspiciada por los grupos parlamentarios de la oposición en protesta por el "veto" del PP, según alegaron, a voces críticas con la Xunta. Y críticas no faltaron ayer, unas más enfocadas en el lado humano como la trasladada por los familiares del fallecido este verano en el PAC de A Estrada, y otras orientadas hacia las condiciones laborales, como las que hicieron llegar representantes de PACs en pie de guerra.

No hubo sala oficial, porque el Parlamento no lo autorizó, pero las dependencias de En Marea sirvieron y se estrenaron ayer con el testimonio de Manuel Pereira, primo del fallecido en el PAC de A Estrada y portavoz de la familia, quien denunció la "falta de empatía" y de "humanidad" de los responsables del Sergas y defendió que en ocasiones "la política tiene que quedar a un lado en favor de las personas". "Se ve que ellos no lo entendieron así", señaló Pereira antes de proceder a leer una carta escrita por la hija del hombre que falleció en agosto sin atención médica en el PAC de A Estrada, cuando "sucedió lo que jamás debe suceder en un país civilizado".

En la misiva, la hija de José Manuel Brey pide a los responsables de Sanidade que "sean honestos" y "recapaciten" para que "reconozcan su error" y asuman de manera pública que la muerte de su padre se debió "a la mala gestión" de los recursos sanitarios como consecuencia de que "los objetivos económicos" están por encima de la atención a los pacientes.

"No es poco frecuente" que tenga que estar ausente el equipo médico de PAC como el de A Guarda o A Estrada. Así lo señaló ayer otra de las comparecientes. Pilar Nogueira, enfermera del PAC de A Guarda, quien indicó que las carencias en materia de personal y las "malas" condiciones laborales de estos profesionales son fruto de una "mala planificación" del Sergas. Esta trabajadora llamó a aplicar "mejoras asistenciales y de condiciones laborales" para revertir la "falta de cobertura sistemática" de estos centros. Según relató, "no es poco frecuente" que centros de Atención Primaria se queden sin equipos médicos para atenderlos durante horas, por lo que es posible que se repitan casos como el vivido en el pasado agosto.

"No se puede continuar con la política de hacer más con menos. Es urgente incrementar el personal", abogó, una reivindicación a la que se sumó Eduardo Díaz, médico de un PAC y también miembro de la plataforma PACs en pé de guerra, cuando denunció la "sobrecarga" y la "presión asistencial" a la que están expuestos en estos centros y que derivaron en una huelga y varias protestas. A su juicio, la Xunta solo pone "parches" y no "soluciones" a problemas que provocan, por ejemplo, que Galicia deje de ser un destino atractivo para los residentes que forma y un deterioro de la calidad asistencial. "No puede morir una persona en un centro sanitario en el que no haya personal sanitario presente", sentenció Díaz.

Al revés que en la comisión "oficial", donde la ausente es la oposición, en el órgano alternativo auspiciado por En Marea, PSdeG y BNG el ausente es el PP. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, consideró que la oposición "se está equivocando gravemente y pueden contribuir a menoscabar el funcionamiento demorático del Parlamento" con la comisión alternativa. Aunque admitió que el sistema sanitario "tiene problemas, que hay que analizar", Puy critica que la oposición "esté jugando a no debatir, no contrastar y no hacer propuestas" en la comisión de investigación sobre sanidad y en la comisión alternativa se trata de "cuestionar" el sistema público de salud.

En la comisión paralela a la oficial, los grupos también han tomado la palabra para incidir en la necesidad de recoger las opiniones que ayer se expusieron. Mientras por parte del PSdeG el parlamentario Julio Torrado denunció la constatación de un "déficit asistencial y de recursos, materiales y humanos", la portavoz del BNG Ana Pontón enfatizó que la oposición permite que se ecuchen las voces de quienes sufren los recortes. Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, y la responsable de Sanidade del grupo, Eva Solla, se repartieron el tiempo para censurar la "mordaza" que el PP pretende, dicen, imponer en la cámara.