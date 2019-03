'A Revista' estará en directo no día grande do Entroido de Viana do Bolo

No día grande do Entroido na localidade ourensá de Viana do Bolo, o coñecido coma Domingo gordo, A Revista Fin de Semana coñecerá, en directo, polo miúdo os preparativos da popular Festa da Androlla e asistirá ao desfile de fulións, boteiros e carrozas.

No estudio, Almudena de Urzáiz conversará con Olalla Esmorís e Nerea Rodríguez, en representación de Cogami, sobre o programa Dedaleira, un servizo posto en marcha para a atención sexolóxica a persoas con discapacidade.

Tamén asiste hoxe ao magazine Vanesa Travieso, discípula de Marie Kondo e autora do blog ponorden.com, para ofrecer as claves para ter a casa ordenada coma un experto.