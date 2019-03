Personal de ambulancias intenta encerrarse en el Hospital de A Coruña

Un grupo de trabajadores del sector de las ambulancias ha intentado encerrarse este jueves alrededor de las 11.00 horas en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para reclamar a la patronal la negociación de un nuevo convenio, si bien fueron desalojados minutos después por efectivos de la Policía Nacional.

Esta movilización, enmarcada dentro de esta semana de huelga -entre el lunes 4 y el domingo 10 de marzo- convocada por CIG, UGT y CCOO, se ha repetido en los hospitales de las siete ciudades gallegas y en diferentes oficinas del Servicio Gallego de Salud (Sergas) de toda la Comunidad.

"Nos encerramos como una acción más dentro del calendario de movilizaciones; el domingo termina esta semana de huelga y, si no se arregla la solución, el día 20 iremos a la huelga indefinida", ha asegurado en declaraciones a la prensa el responsable nacional del sector de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza.

Los sindicatos se reunirán esta misma tarde con la patronal en el Consello Galego de Relacións Laborais para trasladarle sus demandas, si bien la situación "va a paso de tortuga", según ha relatado el sindicalista.

"Esperamos que la patronal ponga sobre la mesa más dinero del que está poniendo; la discusión está en el ámbito salarial, pero también tenemos otras reivindicaciones, ya que en el sector hay una elevada precariedad, con todo el tema de los contratos en prácticas", ha apuntado Pastoriza.

Al ser preguntado por la posibilidad de desconvocar la huelga si tan solo se aceptan sus demandas salariales, el representante de la central nacionalista ha precisado que "habría que valorarlo en su momento", pero que sus reivindicaciones "son un bloque".

Por su parte, el responsable del transporte sanitario en la provincia de A Coruña de UGT, Diego Cobos, no se ha mostrado optimista frente a la reunión de hoy y ha señalado que hay "pocas garantías" de que la huelga vaya a terminar.

"Hay que recordar que este caso también depende de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, con la que ha habido aproximaciones muy limitadas", ha asegurado Cobos, quien espera que el Ejecutivo autonómico presente el nuevo pliego de contratación para el transporte sanitario urgente "entre el 15 y el 20 de marzo, como había anunciado".

El sindicalista ha destacado ese margen de cinco días como "decisivos" para orientarse "a un lado o a otro" y ha añadido que "supone" que si la Xunta de Galicia mejora las condiciones de los contratos "será más fácil llegar a un acuerdo", aunque su problemática "afecta también al transporte sanitario no urgente, no sólo al urgente".

No está previsto que los pliegos de contratación para el transporte sanitario no urgente -que representa el 60 % del sector- se presenten hasta finales del año próximo, por lo que Cobos ha apuntado que "cae de cajón" que el acuerdo con los trabajadores "tiene que ser para ya".

"En cualquier caso, los contratos no son un problema de los asalariados, sino del Sergas y la patronal, ellos ya arreglarán su vida cómo quieran, lo que nos preocupa es que los trabajadores llevan tres años sin convenio", ha concluido Cobos.