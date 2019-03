La felicidad en tiempos de estrés

En 2012, la Asamblea General de la ONU decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, fecha que coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio norte, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

La Real Academia Española (RAE) la define así: "Estado de grata satisfacción espiritual y física". Y hay países que tienen un ministerio de la Felicidad e incluso leyes para ser felices, como Bután. Pero, tal vez, más allá de definiciones e iniciativas institucionales, la gran pregunta sea cómo ser feliz en una sociedad cada vez más exigente.

"Por felicidad se entiende la percepción que una persona tiene sobre su propio bienestar, lo cual está directamente relacionado con experimentar emociones agradables, como la ilusión, la alegría y la pasión. Estas emociones nos dan una vitalidad y energía muy necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo y también implican que seamos más optimistas, confiados, abiertos y creativos, con los beneficios que esto conlleva para nosotros y para quienes nos rodean", explica el psicólogo gallego Daniel Novoa, experto en inteligencia emocional.

No se nace feliz, asegura, aunque la personalidad ayuda en la medida en que el temperamento predispone a percibir y experimentar la vida de una manera determinada. Tampoco se persigue. "La felicidad no se busca; se siembra y se espera pacientemente. Ya hay estudios que dicen que buscarla te aleja de ella", explica. Ni los bienes materiales la dan. "Pensar que podemos encontrarla en los placeres rápidos es otro gran error, porque la felicidad que dan las cosas es pasajera y efímera, por no hablar de las drogas, que es como pedir un crédito a unos intereses desproporcionados", explica.

Ser feliz tampoco significa estar constantemente de buen humor, otro falso mito muy peligroso, advierte Novoa, quien añade que la felicidad "más auténtica" es más una manera de entender el mundo que una cuestión de alcanzar bienes materiales y logros profesionales.

"Tengo la sensación de que nuestra sociedad se preocupa por la felicidad exprés tipo autoayuda Santandreu o medicación, pero la cosa no es tan sencilla. La felicidad, cuando uno ya parte de una personalidad determinada, depende principalmente de tu estilo de vida, y en nuestra cultura aún se tratan de imponer creencias tóxicas, como que el éxito está por encima de todo, una insana sumisión o un egoísmo mal entendido", explica. Y estas creencias explicarían, en parte, el éxito de los libros de autoayuda. "Tener una vida saludable sin demasiado estrés, tiempo para uno mismo, alimentarse bien y descansar, parece más un privilegio que un derecho. Si a eso le sumamos el mensaje de la felicidad constante y que nos cuesta asumir que en la vida hay momentos malos, ya tenemos clientes para esa literatura que además es más barata que acudir a un profesional", dice. En este sentido, Novoa añade que es importante que desde la psicología no se "venda la felicidad en paquetes". "Si fuese tan sencillo ser feliz, lo seríamos todos. No debemos olvidarlo", sostiene.

Aunque no hay recetas para ser felices, Novoa aconseja no buscar la felicidad como si se tratara del velloncino de oro; cuidar la alimentación, el descanso y el ejercicio, que son, afirma, lo más rentable para notar cambios rápidos, y eliminar o limitar al menos las relaciones tóxicas a través de la asertividad.