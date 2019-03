Inditex aportará 3,5 millones de euros para proyectos de investigación tecnológica

El gigante textil coruñés Inditex, dueño de enseñas como Zara, Bershka o Massimo Dutti, firmó un acuerdo de colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), para desarrollar conjuntamente líneas de investigación para la innovación tecnológica en análisis de datos y economía circular.

En virtud del acuerdo, rubricado por los presidentes de Inditex, Pablo Isla, y del MIT, Rafael Reif, la compañía española hará una aportación plurianual de más de 4 millones de dólares (3,5 millones de euros). El objetivo es impulsar iniciativas de economía circular a través de la investigación en nuevas tecnologías vinculadas a la sostenibilidad, especialmente con el reciclaje de materiales textiles, así como desarrollar áreas de investigación relativas al análisis de datos aplicados al negocio.

En un comunicado, el gigante textil coruñés subrayó que con este nuevo acuerdo, Inditex y el MIT consolidan su compromiso con la innovación y la educación que en el pasado les ha llevado a colaborar en proyectos tecnológicos focalizados en logística, sostenibilidad e ingeniería de operaciones.

Creación de cátedras

En virtud del nuevo acuerdo, Inditex apoyará la actividad de investigación del MIT con la constitución de cátedras en áreas como la sostenibilidad y la investigación de operaciones, y se adherirá al MIT Institute for Data, Systems and Society para profundizar el análisis de áreas como inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y data science. Además, se renovará el programa de becas de Inditex para los estudiantes del MIT Leaders for Global Operations Master (LGO) y se convocará una nueva edición del fondo MIT-Spain Inditex Sustainability Seed para promover la investigación en nuevas técnicas de reciclaje textil y la creación de nuevas fibras a partir de tecnologías sostenibles.

En la primera convocatoria del fondo MIT-Spain Inditex Sustainability Seed, se seleccionaron varios proyectos pioneros para la separación y posterior reciclaje de fibras desarrollados por las universidades de Vigo (Uvigo), País Vasco, Granada y la Politécnica de Valencia.

En su nueva edición, se seleccionarán cinco propuestas de estudio que encajen en la Estrategia Global de Sostenibilidad de Inditex destinadas a encontrar soluciones innovadoras en áreas como reciclaje, tejidos ecológicos, energías limpias y ecoeficiencia en logística y fabricación, entre otras.