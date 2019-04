Berlusconi, Bergoglio

Hay algo mejor que Pedro Piqueras entrevistando a Pablo Iglesias en Informativos Telecinco. Mejor que Piqueras aguantando el tipo mientras Iglesias da leña a su jefe, no a cualquier jefecillo, ni siquiera al jefazo Paolo Vasile, sino a Silvio Berlusconi, el superjefazo, el jefacísimo, el jefe de jefes sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí.

La entrevista de Jordi Évole al papa Francisco fue la noticia televisiva de la semana, el mayor scoop, con perdón, de la historia de Salvados, la definitiva consagración (alabado sea Dios) del Follonero. Pero esta entrevista fue, ante todo, un juego de espejos difícil de superar, una pirueta televisiva que deja en anécdota que el líder de Podemos nos recordara en directo en Telecinco dos importantes asuntos que a veces se olvidan: que Berlusconi es un italiano dueño de la cadena con más audiencia de España, y "un tipo que estuvo en orgías con menores de edad".

Como Iglesias, Francisco habló sobre televisión; y, como Iglesias, atizó donde más duele. ¿Atacó Bergoglio a los dueños de La Sexta? No, algo mejor: se pegó un tiro en el pie. Si hay un jefe supremo de innumerables negocios millonarios, incluidas cadenas televisivas por todo el mundo, ese es el Papa. Asusta la candidez de Évole: "Para no ver la tele ha hecho un análisis de la televisión actual bastante importante". ¿Alguien se cree que el jefacérrimo de tantos canales necesita ver la tele para señalar que sus pecados son la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia? ¿Fuman los dueños de las tabaqueras? ¿Ve Berlusconi Gran Hermano Dúo? No, Évole, lo curioso es esto otro: ¿Por qué el Papa te dio esta entrevista a ti, y no a Trece, la muy deficitaria cadena de la Conferencia Episcopal Española que sobrevive gracias a los impuestos que recauda el Estado „no el Vaticano, sino España„, y que recibiría así sendas inyecciones de audiencia y dinerito que vendrían a cual mejor? Cuando Évole le señaló que hay medios eclesiásticos que siguen esas malas prácticas que denunciaba, Bergoglio dijo: "A algunos los conozco, católicos de misa, sí, y tienen medios que no hacen más que ensuciar a los demás". Berlusconi ya habría puesto orden ahí.