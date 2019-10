'Gran Hermano' a 'Gran Hermano'

Hace dos años, la cuenta oficial de Twitter de Gran Hermano publicó este Comunicado de última hora que animaba el cotarro de una edición que no iba nada bien: "La dirección de Gran Hermano ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo ha considerado oportuno que Carlota deje la casa". Cientos de miles de personas dedicaban varias horas al día a seguir el concurso en la tele para no perder detalle. Aun así, no sabían algunas cosas que sí sabemos hoy.

Hoy sabemos que una jueza considera que hay indicios de un delito de abuso sexual cometido por José María contra Carlota. Sabemos que los hechos se produjeron dentro de una casa repleta de cámaras con gente del programa grabando y asistiendo en directo a semejante vergüenza. Sabemos que todos siguieron en sus puestos a pesar de lo que estaban viendo. Sabemos que vieron que, por mor del espectáculo, el programa apenas había dado comida a los concursantes, pero sí bebida de alta graduación a ver si aquello se animaba. Sabemos que vieron que la chica había bebido unos chupitos sin apenas comer nada. Sabemos que vieron que el chico la llevó a la habitación diciendo que iba a cuidarla porque estaba fatal. Sabemos que vieron que la metió en la cama, que se tapó con ella bajo las sábanas, que ella estaba casi inmóvil y con los ojos cerrados, que él maniobró bajo las sábanas, y que mientras aún estaba semiinconsciente ella acertó a decir "no puedo", a hacer un gesto con la mano, a añadir después "quita". Sabemos que en GH siguieron mirando y grabando y sin mover un dedo. Y también sabemos que el "comunicado de última hora" no fue tan de "última hora" porque el programa dejó a los dos juntos y solos, y hasta el día siguiente no hizo nada.

Ahora queremos saber más de lo que sabemos. Queremos saber qué se dijo detrás de las cámaras, quién habló con quién, quién decidió no intervenir, por qué optó por ser cómplice de algo tan repugnante, qué era para él más importante que evitar una violación. Queremos que se someta Gran Hermano a Gran Hermano.