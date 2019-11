Los mayores coruñeses, a la cola de Galicia en vacunación contra la gripe

Más de 600 ingresados y casi medio centenar de muertos. Estas son las cifras que dejó el virus de la gripe la pasada temporada solo en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Pese a ello, los pacientes del área sanitaria coruñesa se muestran más reticentes que los de otras zonas a inmunizarse contra esta enfermedad. Hace justo un mes que arrancó la campaña de vacunación contra la gripe y hasta el pasado lunes „últimos datos del Sergas„ se habían inmunizado 56.716 coruñeses que superan los 65 años, el 42,9% del total, lo que supone la segunda tasa más baja de toda Galicia, solo por encima de Vigo, donde de momento se vacunaron el 39,1% de quienes rebasan esa edad.

El objetivo de la Consellería de Sanidade es que el 65% de los mayores se vacune contra la gripe, una tasa que nunca se alcanza. Por el momento y cuando queda todavía más de un mes para vacunarse „será posible en 900 puntos de toda Galicia hasta el 27 de diciembre„ ya se inmunizaron cuatro de cada diez gallegos de esa edad (el 44,45%, lo que supone casi 300.000). Eso sí, la respuesta es muy diferente en función del área sanitaria analizada. Los mayores ourensanos son quienes se han apresurado más a hacer los deberes y un 49,4% de quienes tienen más de 65 años ya recibió la vacuna. Al área de Ourense le siguen la de Lugo (47% inmunizados), Pontevedra (45,7%), Ferrol (44,8%) y Santiago (44,4%). A Coruña, pese a que es la que registra un mayor volumen de pacientes vacunados en números absolutos (56.716) es la segunda por la cola en porcentaje. Los últimos datos del Sergas también revelan que quienes superan los 75 años son los que están más concienciados. Un 50,7% ya se vacunó, frente al 41,8% de los mayores de 70 a 74 años y el 31,4% de entre 65 y 69.

Desde Sanidade reconocen que, de momento, la intensidad del virus es baja, pero calculan que este año se adelantará y el pico de la enfermedad podría llegar a finales de año. "Normalmente se estudia lo que ocurre en el hemisferio sur y se prevé que el virus sea similar al del año pasado, es decir, una gripe no muy intensa, pero nunca se sabe, puede cambiar", señala responsable del servicio de Epidemiología de la Jefatura Territorial de Sanidade de A Coruña, Manuel Porto, quien da una serie de consejos para reconocer la gripe y saber cómo actuar.

"La gripe tiene una aparición súbita y se caracteriza por fiebre alta, dolor de garganta y afectación general mientras que el resfriado no presenta fiebre, el dolor es más leve, no hay la misma afectación generalizada y no aparece de manera tan repentina", indica Porto, quien deja claro que "si no hay complicaciones", lo ideal es estar en casa. "Si uno ve que respira mal, por ejemplo, debe acudir a su médico de cabecera o al PAC y solo aquellos pacientes con otras patologías que se han descompensado o que sufren neumonía son los que deben ir a las Urgencias del hospital", explica Porto, quien recuerda que el afectado puede contagiar hasta después de que pasen los síntomas. "Conviene extremar la higiene en todas las superficies en contacto con el paciente, usar pañuelos de papel, taparse la boca al toser, etc.", indica.