Recurrido el archivo de la investigación a dos exaltos cargos del Sergas por las muertes por hepatitis C

La Fiscalía y la plataforma de afectados han recurrido el archivo de las actuaciones respecto a los cargos del Sergas (Félix Rubial y Carolina González-Criado, quienes entonces eran director de Asistencia Sanitaria y subdirectora de Farmacia, respecativamente) investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por el supuesto retraso de tratamientos a pacientes con hepatitis C decretado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

Según ha informado a Europa Press el abogado de la plataforma de afectados, Pedro Trepat, ha presentado un recurso de reforma ante el juzgado instructor porque "existen indicios más que suficientes" sobre que "el retraso en la aprobación del medicamento fue debido a motivos presupuestarios".

Al respecto, en el recurso defiende que "en fase de instrucción no es necesario un prueba", sino "indicios" que, a su juicio, "existen suficientes", ha insistido, para recordar que "la ley dice indicios de criminalidad".

El letrado ha avanzado que en caso de que este recurso de reforma sea desestimado por el juzgado, presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Por su parte, la Fiscalía ha interpuesto ante la Audiencia Provincial recurso de apelación contra el auto del pasado 25 de noviembre del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por el que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas por el llamado caso de la hepatitis C.