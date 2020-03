Los alérgicos no tienen mayor riesgo de contagio por Covid-19, según el Sergas

Los pacientes alérgicos no tienen "mayor riesgo" de contraer la infección por Covid-19 que el resto de la población, según sostiene la doctora Carmen Marcos, jefa del servicio de Alergología del Área Sanitaria de Vigo. "Les recomendamos que en este periodo no se olviden de su tratamiento específico para su enfermedad alérgica para que no empeoren y, además, que realicen las recomendaciones de higiene dadas por el Ministerio de Sanidad para toda población general", indica.



Además, apunta que "los pacientes con rinitis alérgica deberían hacer su tratamiento de mantenimiento para evitar empeoramiento de sus síntomas en caso de contraer la infección por Covid-19" y, para evitar confusiones, precisan que "la rinitis alérgica no cursa con fiebre".

También subraya que "el asma grave o no controlada es un factor de riesgo y que, en caso de contraer la infección por Covid-19, tendría un evolución menos favorable o más tórpida del cuadro infeccioso". "Por ello, deben continuar y cumplir de manera adecuada con su medicación y realizar las medidas de evitación de alérgenos respiratorios para prevenir empeoramiento de sus síntomas, que se agravarían en caso de contraer la infección por Covid-19".

Indica, además, que "el tratamiento con corticoides inhalados no ha demostrado que aumente el riesgo de contraer la infección", por lo que es importante que no se suspenda. En cuanto a los pacientes con tratamiento por inmunoterapia por alergia al veneno de himenópteros (avispas/abejas) indica que "se indica posponer la administración de la dosis de inmunoterapia subcutánea hasta la superación de la crisis sanitaria por Covid-19", mientras que en caso de pacientes con inmunoterapia sublingual/oral, "el paciente debe seguir administrándola de manera habitual y, en caso de incidencias, deberá ponerse en contacto con su especialista".

Finalmente, en caso de pacientes con alergias a alimentos, deben "disponer de su botiquín de emergencia prescrito, para evitar desplazamientos innecesarios en caso de reacciones leves por ingestas accidentales".