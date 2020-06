Coronavirus A Coruña y Galicia | Arranca la segunda ronda del estudio de seroprevalencia

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) inicia este lunes los test de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia para conocer la circulación del coronavirus Covid-19 en Galicia, tras la baja incidencia apuntada por la primera parte (apuntó una prevalencia de un 1%).

De este modo, la segunda parte comienza después de que entre el miércoles y jueves pasados los centros de salud gallegos recibieran los listados para contactar e invitar a los seleccionados a participar de forma voluntaria.

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, ha explicado que se prevé terminar en unos "diez días" la realización de las pruebas de esta segunda oleada para, como en la primera parte del estudio, posteriormente, analizar los datos y extraer conclusiones.

La primera parte se llevó a cabo entre el 23 de abril y el 8 de mayo para analizar la circulación del virus SARS-CoV2 en la Comunidad gallega, en la que el Sergas contactó con una muestra de 50.925 participantes, la misma prevista para esta segunda oleada.

PRIMERAS CONCLUSIONES

La primera parte del estudio de seroprevalencia del Sergas ha ratificado que el coronavirus Covid-19 ha circulado poco por Galicia, con una prevalencia del 1,15 por ciento, con Ourense como la provincia con mayor porcentaje, 1,88% (5.609 personas), y A Coruña con el menor, 1,07%. De este modo, la Consellería de Sanidade estima que "30.000 gallegos están inmunizados", de ellos 17.000 mujeres y 13.000 hombres.

En concreto, Sanidade ha apuntado en las conclusiones tras la primera oleada que la prevalencia del virus entre la población gallega aumenta conforme se incrementa la edad, por lo que sitúa en el 0,56% entre los gallegos de 0 a 18 años, con 2.196 inmunes en este tramo; sube al 1,09% entre los 19 y 64 años --17.194 personas-- y aumenta al 1,64% --10.959-- entre el colectivo mayor de 65 años.

Por áreas sanitarias, la de mayor prevalencia es la de Ourense, con el 1,88% (5.609 personas) y 94 positivos de entre 6.983 pruebas; seguida de la de Vigo, con el 1,64% (9.329 personas), con 94 positivos en 8.063 test y las de Pontevedra y O Salnés, con 1,35% (3.881 personas) tras 52 positivos en 5.305 pruebas.

Según los datos detallados por áreas, en la de A Coruña la prevalencia ha sido la menor de las siete y se sitúa en el 0,62% (3.397 personas), con 322 positivos de entre 7.142 test; mientras que en la de Santiago y Barbanza la circulación ha sido del 1,02% (4.513 personas) con 55 positivos en 7.117 pruebas.

En la de Lugo la prevalencia ha sido del 0,79% (2.488 personas), con 45 positivos de entre 7.327 pruebas; y en la de Ferrol se sitúa en el 0,65% (1.133 personas) con 13 positivos en 2.895 pruebas.

DETALLE

"Nuestro estudio permite tener un detalle en todas las comarcas de Galicia", ha señalado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para matizar que el promovido por el Ministerio de Sanidad "no llega y queda en un ámbito inferior". "Los dos aportan y son diferentes", ha insistido.

Con todo, ha defendido que, pese a críticas de algunos médicos y otro personal sanitario, se realice la segunda oleada como estaba previsto con el fin, cuatro semanas después, de "valorar si hubo alguna modificación" en la circulación del virus. Y ha avanzado que, probablemente, "en unos meses", vuelvan a repetirlo.

CRÍTICAS

Profesionales de la Asamblea de Área Sanitaria de A Coruña se han manifestado en las últimas horas en contra de esta segunda ola del estudio de seroprevalencia en Galicia. "Consideramos que este estudio en estos momentos no beneficia a los pacientes y provoca atrasos en la normalización de la asistencia en atención primaria, por lo que solicitamos su paralización o, en todo caso, la realización por profesionales diferentes a los de los centros de salud", plantean representantes de esta plataforma de personal sanitario.

La Asamblea da Área Sanitaria de A Coruña ve "sorprendente la insistencia de la Xunta en continuar con este estudio" pues este colectivo considera que "no aporta más que problemas" y "sobre todo -añaden- después de tener ya los resultados del estudio del Gobierno central". Aseguran, además, que el inicio de esta segunda ronda de tests de seroprevalencia ha sorprendido a los centros de salud "porque la propia Consellería había anunciado en los medios de comunicación -aseguran- que no se haría esta segunda fase dada la baja prevalencia encontrada en el primero y que, por lo tato, no tenía mucho sentido hacer este segundo estudio".