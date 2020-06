El 'padrino' de las vacunas cree que habrá que vacunar incluso a los niños contra el Covid-19

La comunidad científica de su país, Estados Unidos, lo llama el padrino de las vacunas. Candidato al Nobel, inventó la de la rubeola, que erradicó esta enfermedad en EEUU en 1964, y ha trabajado en las del ántrax, la polio, la rabia y el rotavirus. Ahora, a sus 88 años, Stanley Plotkin asesora a la industria farmacéutica y a la OMS en la carrera para desarrollar una vacuna contra el Covid-19.

El pediatra gallego Federico Martinón-Torres, uno de los grandes expertos nacionales en vacunas, ha conducido una videoconferencia sobre "vacunas difíciles" con Plotkin, también pediatra y vacunólogo, emérito del Instituto Wistar y de la Universidad de Pensilvania. "Soy optimista en cuanto a que tendremos una vacuna efectiva, puede que varias", dice el considerado padre de la vacunología moderna, que aconseja administrar la vacuna contra el SARS-CoV-2 a todo el mundo, incluidos los niños. Estas son algunas de las cuestiones que se plantearon en el webinar de casi dos horas, dirigido a expertos y conducido por Martinón, con las respectivas respuestas de Stanley Plotkin:

| ¿A qué población debería administrarse la nueva vacuna? "Esencialmente, a todo el mundo. Si quisiera expresar prejuicio diría que a los mayores, los que más probabilidades tienen de morir si se infectan, pero es importante reducir la circulación del virus. A no ser que el virus desaparezca, que lo dudo, la vacuna debería administrarse a todo el mundo, niños incluidos, porque podrían ser vectores [de transmisión] para el virus. Pero, obviamente, el primer objetivo para la vacuna serían los trabajadores sanitarios".

| ¿Cuál sería la eficacia mínima exigible a la nueva vacuna? "Si tuviéramos una vacuna eficaz en un 70 u 80%, el efecto epidemiológico sería suficiente para proteger al resto de la población. Uno espera una alta eficacia. También hay que tener en cuenta la replicación [del virus] en la mucosa, es extremadamente importante. Espero que la vacuna evite la infección nasofaríngea, pero tendremos que verlo".

| E l problema de la replicación del virus en el tracto respiratorio superior. "Es importante remarcar que la forma de transmitir la enfermedad de una persona a otra es por el tracto respiratorio superior, y subrayo esto porque las vacunas, en general, no siempre previenen infecciones en el tracto respiratorio superior. Son buenas previniendo que el virus vaya a órganos del cuerpo como los pulmones, que es lo que necesitamos bloquear, porque en la infección normal, el virus pasa del tracto respiratorio superior al inferior y causa neumonía y edema pulmonar. Es importante mencionar que la infección activa las células [inmunitarias] T y eso provoca la tormenta de citoquinas y frecuentemente la muerte. Sabemos relativamente poco de la respuesta de células T a este virus, si son respuestas protectoras o peligrosas".

Federico Martinón explica que algunas vacunas, como la de la gripe o la del rotavirus (para la gastroenteritis en niños), no "cierran la puerta" al virus, sino que evitan formas graves de esas enfermedades. Eso no quiere decir que no pueda reducir la contagiosidad."La vacuna de Oxford tiene buena respuesta a nivel de pulmón, pero a nivel de nariz", menciona como ejemplo.

| ¿Necesitaremos pincharnos una vez al año, como con la gripe? "Espero que no. Pero la gente que trabaja con coronavirus respiratorios está preocupada por esto, porque han visto que la gente puede reinfectarse con esos virus. Dicho esto, cuando la gente se reinfectó no era sintomática, así estaban protegidos contra la enfermedad. Lo mismo puede ser cierto para este tipo de vacuna contra el coronavirus. Pero tendremos que ver cuánto dura la respuesta antes de tomar una decisión sobre con qué frecuencia hay que vacunar".

| ¿ Cuándo estará disponible la vacuna contra el Covid-19? "Se ha dicho frecuentemente que estará disponible a finales de este año o el comienzo del próximo, y es una generalización razonable, pero solo es un pronóstico. No lo sabemos realmente. Una vez que se haya demostrado que funciona tendrá que ser producida en grandes cantidades, y esto no se ha hecho nunca antes. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, necesitamos quizá 14.000 millones de dosis, y eso es increíblemente difícil. He sido una de las personas que ha estado presionado para que se hagan pruebas en humanos para tratar de acelerar la demostración de la eficacia de la vacuna. Esto se haría en jóvenes sanos, usando pequeñas cantidades de virus. Si esto no se hace, y obviamente la vacuna tiene que pasar por las fases 1, 2 y 3, depende de muchos factores, incluyendo dónde ocurre la enfermedad. No creo que puedas hacer este estudio ahora en Europa, puede que en Brasil y en algunos estados de EEUU, donde la gente, estúpidamente, no se aísla. Está siendo difícil por la multiplicidad de las vacunas, vamos a necesitar muchos lugares diferentes para probarlas".

| ¿Estará disponible en España? "Nunca he visto un esfuerzo como este para desarrollar una vacuna. Hay múltiples empresas, pequeñas y grandes, y esto nunca ha pasado antes, y esto es magnífico. Soy optimista en cuanto a la vacuna, solo que hay que atravesar ciertos pasos para garantizar su eficacia y seguridad antes de utilizarla".

El efecto de "enfermedad aumentada", dice Federico Martinón, es muy complejo: "Ocurre con el dengue: la primera infección genera una respuesta que puede ser perjudicial para la segunda. Tu organismo cree que está protegido, pero la respuesta inmunitaria generada no es lo suficientemente buena. Por eso lo ideal es vacunarse después de la primera infección de dengue".

| Dada la velocidad de la carrera por la vacuna, ¿se puede garantizar que sea segura? "La gente ha perdido su trabajo y tenemos que movernos tan rápido como sea posible, pero en todas las etapas tenemos que preocuparnos de la seguridad. Las reacciones reales ocurren en una ratio de una o dos por cada millón de dosis. Incluso las vacunas que tenemos causan problemas de seguridad en alguna gente, pero muy raramente. Y eso ocurrirá con la vacuna del coronavirus, habrá reacciones que tendremos que buscar, pero podremos garantizar la seguridad, 5.000 o 10.000 no tendrán ningún problema. Luego tendremos que hacer observaciones de seguridad, pero no podemos permitirnos que los problemas de seguridad ralenticen el desarrollo de la vacuna".