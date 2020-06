La familia de la embarazada fallecida por Covid en el Materno exige ver la historia clínica

La familia de la embarada de 37 años fallecida a finales de marzo en el Materno de A Coruña junto a su bebé, tras practicársele una cesárea de emergencia, durante el estado de alarma, ha remitido un burofax dirigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar la historia clínica para saber qué sucedió y "pasar página".

En el burofax remitido a través de su representante legal, la familia, a través del hijo menor de la joven fallecida -representado por su progenitor, pareja de la embarazada- y el padre de la chica recuerdan que el presidente de la Xunta "manifestó públicamente que esta familia merecía una explicación o respuesta a su situación personal sufrida". Además, en el documento remitido dirigido a Feijóo recuerdan que tras la muerte de la mujer en el quirófano "se ordenó incinerar el cadáver a las pocas horas del éxitus". Y han recordado que la familia pidió explicaciones por la muerte de esta mujer y su bebé en el parto, tras lo que se reunió con el equipo médico en el Chuac.

Ahora en el burofax inciden en que, tras pedir la historia clínica, a principios del pasado mes de abril, "a fecha de hoy y, tras insistir de forma constante" no han tenido acceso a ella para "saber lo ocurrido".

"La familia sigue viviendo una fuerte tensión emocional, no sólo por la pérdida sino porque tiene la sensación de que algo ocurre ajeno a su conocimiento", lamenta en el burofax. "El duelo es insufrible y la actitud del Chuac, el Sergas, la Consellería de Sanidade y del presidente del Gobierno de Galicia no ayuda a esta familia gallega en estos momentos tan duros en los que quieren pasar página y vivir su dolor con la certeza de conocer lo que ha sucedido", ha abundado.

Al respecto, indica la familia que "tras llamar y llamar solo reciben largas y explicaciones absurdas. "A los peticionarios les interesa saber igualmente las personas que accedieron a la historia clínica de la víctima desde el éxitus, el motivo del acceso y si esa historia clínica se remitió a algún organismo ajeno a la administración sanitaria gallega", concluye la familia en el burofax.

Familiares de la fallecida y su bebé acudieron unos días después de los hechos al hospital coruñés donde el equipo médico que atendió a la embarazada, de 35+3 semanas, y un directivo del centro hospitalario donde falleció, les explicaron lo sucedido. Tras ello, la familia informó de que el equipo médico le ratificó que la chica falleció por el coronavirus, que le provocó una "tormenta inflamatoria", porque el virus adoptó un "comportamiento muy agresivo", que, a pesar de los esfuerzos, le causó el fallecimiento después de que su hija naciese muerta.

En el informe médico de alta en el que se menciona la causa del fallecimiento y algunos datos sobre el tratamiento recibido por la paciente "quedó absolutamente claro que no tenía ningún tipo de patología previa" y había pasado un "embarazo rigurosamente normal, con alguna incidencia aislada, pero nada relevante", puntualizó la familia.