Los jubilados consideran discriminatorio poner una M a los conductores mayores

Las organizaciones de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT de Castilla y León han considerado este miércoles discriminatoria la propuesta de colocar una M en los vehículos conducidos por personas mayores.

Los máximos dirigentes autonómicos de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO, Pedro Zalama y Lorenzo Rubio, han criticado la propuesta del fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, promotor en su memoria anual de la idea de colocar ese distintivo en los vehículos conducidos por personas de "edad avanzada".

"No me tienen que poner una M, solo me tienen que mirar a la cara y verán los años que tengo y no llevar un reflejo de la edad en el coche", ha ironizado Rubio, quien ha advertido que ya se evalúan las condiciones de los conductores en la renovación del permiso de conducción.

A su juicio, la colocación de ese aviso en el vehículo de los conductores de edad avanzada puede suponer "una discriminación más".

De la misma opinión se ha mostrado el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de la UGT de Castilla y León, quien ha calificado la iniciativa como "cuento" y ha apuntado que los jóvenes tienen "muchísimos más" accidentes que las personas mayores.