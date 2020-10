Galicia registra tres fallecidos y 289 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Como en el primer embate de la pandemia de coronavirus, Galicia registra en esta segunda ola datos menos malos que los principales focos del Estado, en particular que el epicentro radicado en Madrid. Pero eso no implica que la situación no sea preocupante y en los últimos días se está agravando aún más. En las últimas horas han muerto tres persona más, lo que eleva el total de víctimas a las 776.

Entre los fallecidos, figuran una mujer de 96 años de la residencia de mayores Ballesol de Oleiros y un hombre de Vilanova de Arousa vinculado al brote de la empresa avícola Avigal. El tercer fallecido es un hombre de 57 años que había ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Todos ellos padecían patologías previas, según Sanidade.

También preocupa en Galicia el aumento de nuevos contagios. Ayer se registraron 289 positivos, frente a los 200 de la víspera. Se trata de la quinta cifra más elevada en un día durante el comienzo de la segunda ola. Los otros picos se sitúan a finales de agosto y principios de septiembre, cuando se desataron sendos brotes en las residencias de O Incio y DomusVi Outeiro de Rei.

Ayer también se supo que el patógeno entró con fuerza en otros dos centros residenciales de Ourense: en de Pereiro de Aguiar, con más de cien nuevos contagios, y en la de Val de Monterrei, donde hay 46 personas más afectadas, hasta alcanzar las 52.

Evolución en A Coruña

En cuanto a la evolución de los contagios, la Consellería de Sanidade informó ayer de que, en el área sanitaria de A Coruña y Cee, en las últimas 24 horas solo se produjo un descenso de tres casos activos, que ayer se situaban en 784, cuando en el mismo período de tiempo se concedieron hasta 42 altas médicas, lo que significa que hay otras 39 personas que en un día han sido contagiadas por el SARS-CoV-2.

El dato de nuevos diagnósticos, tras la realización de 1.318 test PCR, contrasta con el de la jornada del miércoles, cuando se registró la cifra más baja de nuevas infecciones en el área coruñesa en dos meses.

Las cifras tampoco fueron positivas ayer en el ámbito hospitalario, ya que aumentaron en 4 los pacientes ingresados con respecto a ayer. Son un total de 49, de los cuales 46 están siendo atendidos en el Complexo Hospitalario Universitario de Coruña (Chuac), que tiene 4 pacientes en cuidados intensivos. En el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee permanecen con un solo enfermo hospitalizado, pero en el HM Modelo ha ingresado otro más, con lo que ya son 2.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad notificó ayer 12.423 nuevos contagios y 126 muertes a nivel nacional en las últimas veinticuatro horas, medio centenar más que el día anterior. Los datos facilitados a Sanidad por las comunidades indican que Madrid es la comunidad que registra el mayor número de contagios nuevos, si bien contabiliza 60 casos menos que la víspera y 2.265 en las últimas 24 horas, seguida muy de lejos por Andalucía, con 444 nuevos casos positivos confirmados; País Vasco, con 438 nuevos infectados y Aragón con 433.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló ayer que "seguimos subiendo", pero matizó que "ese ascenso es más lento, y quizá estamos entrando en una fase de estabilización". También apuntó Simón que los planes de contingencia de las residencias de tercera edad "están funcionando bien en general".