“El Touliña va a tener este año una porrada de gente y un impacto económico importante”

Sada se prepara para una nueva edición del Touliña Pop, un festival gratuito dedicado a la música rock “más pura germinal e independiente” que nació en 2017 de la mano de un grupo de amigos y que ha conseguido consolidarse en el calendario festivo. La música tomará las calles este sábado 11 de mayo con un cartel encabezado por Private Function y The Crawdaddys. El presidente de la asociación cultural Touliña Pop, Koke Carpente, desgrana la programación de un festival que vuelve con fuerza tras alcanzar un acuerdo con el Concello que ha permitido solventar los problemas surgidos el pasado año.

Hace un año por estas fechas el Touliña estaba en el aire y ahora vuelve con fuerza. ¿En qué consiste el acuerdo con el Concello para reconducir la situación?

Para solucionar los pequeños problemas que había hemos decidido repartirnos un poco. Hay dos vértices, dos partes diferenciadas. La asociación cultural Touliña Pop se va a encargar de gestionar lo que es la calle, el Touliña Pop na Rúa y el Concello gestionará la carpa con los cuatro grupos de la noche.

El Touliña nació en 2017 de la mano de un grupo de amigos y han conseguido mantener la filosofía...

Sí, en aquel momento no éramos ni asociación, éramos un colectivo de amigos que querían hacer algo para dinamizar el pueblo: colectivo Touliña Pop. Y la filosofía sigue siendo la misma, solo que hubo ciertos requisitos administrativos y de gestión que tuvimos que cumplir, como crear una asociación cultural sin ánimo de lucro.

Gestionar un festival de estas características no parece sencillo y el último año estuvo a punto de no celebrarse por un conflicto con el Concello. ¿No quema un poco?

Sí, muchísimo. Yo tengo un trabajo, no me dedico a esto, soy educador social en centros de menores, creo que el cielo ya me lo he ganado social y culturalmente [ríe].

Los australianos Private Function, los estadounidenses The Crawdaddys y Pat Todd & The Rankoutsiders... ¿Tuvieron que mover bastantes hilos para cerrar este cartel, no? Supongo que tener contactos ayuda...

Sí,mucho. Hay dos claves: los contactos y la palabra gira, pescarlos en gira. Yo no puedo plantearme traer a Private Function desde Australia, solo los billetes de avión serían 7.000 euros. Y luego, no es ser visionario ni nada de eso, pero si te gusta este tipo de música, sabes cuándo un producto puede generar una expectativa potente.

¿Qué puede esperar la gente de esta edición del Touliña?

Un cartel variado y conciertos que, sin perder la esencia, son familiares. El último año que se celebró en la calle fue muy bonito, porque veías al abuelo con el carrito del bebé y al lado la hija, el sobrino y todo el mundo bailando rock & roll.

¿Y centrándonos en el cartel?

Pues mira, empezamos a las 13.00 en la zona del puerto con The Bo Derek’s, el grupo de Óscar Avendaño, que a su vez es bajista de Siniestro Total: rhythm & blues clásico, muy divertido, muy bien tocado, genial para empezar. A las cinco habrá un disyoquey, Rockin’ Rub, con sonidos de los cincuenta y sesenta. Una hora más tarde, será el turno de The Midnight Kings, que darán un concierto en la zona de la playa, cerca de El Chiringuito: rhythm & blues, Italia, muy divertidos, súper divertidos. A las ocho tenemos una pinchada en la terraza de La Terraza de Pizarra Pop, Sergio Modia, un DJ coleccionista de discos de pizarra que va a pinchar música de los años cuarenta y cincuenta en discos de pizarra, swing, pop tradicional, bee bop y rock de la época para ir cogiendo fuerzas para la noche.

¿Y ya de noche?

Pues a partir de las diez empezaremos bajo carpa. Los primeros serán Pat Todd & The Rankoutsiders: un toque de experiencia y rock and roll potente para empezar. Después nos iríamos con The Crawdaddys, rhythm & blues, garaje, revival de los sesenta, como ver a los Yardbirds o The Pretty Things pero actuales. Después Private Function: Australia, punk sin más, diversión y un show bestial, un espectáculo de la leche, punk rock divertido para saltar y para alucinar. Y ya para acabar, a la una, Los Chicos, una fiesta de rhythm & blues y rock & roll, va a ser super divertido, no hay fallo con ellos, la gente ya estará calentita y ahí se va a desmadrar todo, es el mítico grupo perfecto para cerrar la fiesta.

Pero la fiesta no acaba...

No, después volvemos a El Chiringuito y tenemos dos DJ, Phil Speto poniendo música de los cincuenta, sesenta, garaje y Diego de la Church, batería deThee Blind Crows de Pontevedra.

Y de ahí hasta los churros, ¿no?.

Bueno, a ver hasta qué hora nos dejan estar [ríe]... Hemos incorporado un par de horas, pero El Chiringuito no es una discoteca, llegaremos hasta donde lleguemos. Si podemos hasta las cinco creo que ya habríamos cumplido.

¿Y qué expectativas tiene para esta edición?

Sé que va a haber una porrada de gente. Te puedo decir que tenemos un 50% de clientes de fuera de Galicia, de Málaga, Madrid, Zaragoza, Asturias, León, del norte de Portugal... y eso es un impacto socioeconómico importante. Hoteles, comidas, cenas, desayunos.... Hay gente que el viernes ya estará por aquí y es gente ya de una edad que no va de botellones, que se lo toma como unas minivacaciones, que viene a comer bien en Galicia y a disfrutar de los conciertos. La carpa se va a llenar. Vamos a superar los tres mil por la noche, que es la leche para un festival gratuito y de rock & roll y garaje. Esto es lo que es y para lo que es, es la leche. Somos número uno ya [ríe].

Vamos, que los bares tengan bien preparados los barriles...

Sí, sí, los barriles, sus vasos de plástico y ¡venga! Que la gente vaya de un lado para otro, gaste dinero y se lo pase bien. De eso se trata, esto está preparado para tener un impacto socioeconómico en unas fechas que no son las típicas. Esa es la apuesta y ha funcionado.

El festival pasa a formar parte de la programación de Cultura

El Touliña Pop volverá a celebrarse este sábado tal y como fue gestado: gratuito y con escenarios en el puerto, la calle de la playa y el paseo marítimo. Tras los desencuentros de 2023 entre el anterior Gobierno local de Sada y los organizadores que obligaron a reformular in extremis la última edición de esta cita musical, el Ejecutivo y la asociación promotora han reconducido la situación. Para celebrar este festival con plenas garantías jurídicas, el Concello asumirá su organización e incluirá esta cita musical en la programación anual de la concejalía de Cultura y licitará la barra para garantizar que puedan optar todos los interesados explicó el concejal Marcos Villar. La asociación cultural Touliña Pop se encargó de diseñar el cartel, contactar con los artistas y de la gestión de las actividades, conciertos y sesiones dj de calle. “Estamos seguros de que un año más nuestra villa se va a llenar con la buena música que nos trae siempre el Touliña Pop”, afirma el alcalde, Benito Portela, que reafirma su “compromiso” con este festival.

Suscríbete para seguir leyendo