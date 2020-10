El nuevo protocolo racionaliza las PCR a los niños

El nuevo protocolo de indicación de la prueba PCR en Pediatría del Sergas, al que ha tenido acceso este periódico, trata de racionalizar la realización de este tipo de test a los niños, que padecen con frecuencia otras infecciones virales con síntomas indistinguibles de los del Covid-19, como gripes y catarros.

El documento técnico señala que "la indicación de realizar una determinación de PCR para el diagnóstico de la infección por virus SARS-2 deberá individualizarse, en función de la existencia o no de posibles contactos familiares, la clínica, el estado de salud del niño y sus convivientes y la edad del paciente".

El diagrama de flujo de Sanidade, que reproducimos a la izquierda en esta página, señala que los niños no irán a la escuela ante la presencia de síntomas compatibles con Covid-19. Si son mayores de 10 años, se les realizará la PCR, pero si tienen 10 años o menos solo se les hará esta prueba si conviven con un adulto o niño mayor de 10 años con los mismos síntomas. Cuando no concurra esta circunstancia, se valorará cada caso, aunque en la mayor parte de ellos -precisa el Sergas- no estará indicado el PCR, y se valorará la necesidad de evaluación del niño por el pediatra.