Opositores en el limbo

Más de 15.000 gallegos están pendientes de las oposiciones de personal administrativo y auxiliar de clínica cuyos tribunales ya están constituidos pero para los que no hay fecha. La Xunta, que tiene 40 días para convocarlos, no aclara si estudia aplazarlos por la pandemia y sindicatos creen que una buena opción sería hacerlos en varias sedes

La incertidumbre constante que conlleva la pandemia se agudiza en el caso de los opositores. Miles de gallegos llevan meses preparándose para optar a una de las más de 1.250 plazas de la oferta de empleo pública para la administración autonómica (grupos A1, A2, C1 y C2) o de auxiliar de clínica que convoca la Xunta. Pese a que este mes se constituyeron los tribunales para estas pruebas -tanto para las plazas de promoción interna como las de acceso libre-, se desconoce todavía la fecha exacta de las pruebas y si tendrán que ser aplazadas debido a la evolución de la pandemia. Sindicatos y academias de formación que reciben a diario las quejas y dudas de los estudiantes creen que una buena opción para mantener las pruebas pese a la pandemia sería optar por la multisede. "Es un tema complejo porque aplazarlas sine die perjudicaría a mucha gente y tampoco parece que puedan juntarse a miles de personas cuando se limitan las reuniones a cinco personas", indica el responsable del sector de administración autonómica de UGT en Galicia, Lino Díaz, quien ve "más factible" distribuir las pruebas en diferentes ciudades "como ya ocurre con la ABAU o las oposiciones de Educación".

Desde UGT ya se solicitó en la comisión de personal de julio que la Xunta "diese un calendario con los posibles escenarios" para realizar las pruebas en pandemia. "No han llegado a darlo nunca por escrito porque aseguran que se está pendiente de la autorización de Sanidade sobre los permisos necesarios para realizar los exámenes, pero se han comprometido a que se avisará de la fecha de los exámenes con un mes de antelación", indica Díaz. "Desde que se constituyen los tribunales hay un plazo de 40 días hábiles para marcar el examen", añade Ana Leis, desde la academia Empléate de A Coruña.

Tal y como puede verse en la web de Función Pública de la Xunta, a principios de octubre se constituyeron los tribunales para las pruebas de acceso libre a auxiliar administrativo del grupo C2 -donde se ofertan más de 300 plazas y hay más de 9.800 inscritos para hacer el examen-, las de funcionario C1 -más de 6.500 opositores para poco más de 90 plazas- así como los tribunales para las pruebas del grupo A1 y A2. Para las de los mismos grupos pero de promoción interna y las de auxiliar de clínica se fijaron tribunales entre el 13 y el 20 de octubre y esta semana para las pruebas destinadas a enfermería o fisioterapeutas. Si se cuentan 40 días desde entonces esto supone que las pruebas deberían realizarse o a finales de noviembre o en diciembre según el caso, algo que preocupa por la evolución que sigue la pandemia. "Estamos en un sinvivir porque no sabemos si se van a paralizar o van a seguir con las prueba y en caso de ser así no tiene sentido juntar a 35.000 personas en Silleda cuando hay gente confinada en sus ciudades o en cuarentena por ser contacto de positivo", explica Teresa Castro, opositora.

Desde la Consellería de Facenda se limitan a confirmar que no hay ningún examen con fecha prevista para noviembre en Silleda, pero no especifican si manejan varios escenarios o prevén aplazar las oposiciones en función del Covid. "Creo que no se van a realizar pero en mi opinión sería posible si se hiciesen por ejemplo en los campus universitarios, hay herramientas para hacer las pruebas", indica Leis, que también apoya la multisede.