Una Navidad con reuniones de seis y toque de queda a la una en Nochebuena y Fin de Año

El Gobierno ha elaborado un plan para Navidad que propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales, y amplía el horario nocturno hasta las 01.00 horas en Nochebuena y Nochevieja. El resto de los días se deberá cumplir el toque de queda delimitado por cada comunidad autónoma. Así lo establece en el borrador Propuestas de medidas de salud pública frente al Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas. Según estas recomendaciones, ¿cómo será esta Navidad?

| Las '6 M'. El Gobierno insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención (6M): mascarilla (todo el tiempo posible), manos (lavado frecuente), metros (mantenimiento de la distancia física), maximizar la ventilación y actividades al aire libre, minimizar el número de contactos (preferiblemente siempre los mismos) y "me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".

| Reuniones sí, pero limitadas. En el ámbito familiar, se recomienda limitar la participación al grupo de convivencia. En el caso de que haya algún miembro externo, las reuniones serán de un máximo de 6 personas y se deberán garantizar las 6M. Asimismo, se aconseja minimizar las reuniones sociales, que en cualquier caso no podrán ser de más de 6 personas; preferiblemente en el exterior y garantizando las 6M. No deberán acudir a ninguna reunión familiar ni social quien tenga síntomas, haya sido diagnosticado, esté esperando los resultados de la prueba diagnóstica o pueda haber estado en contacto con alguien con Covid-19.

| ¿Podré pasar la Navidad fuera? No se prohíbe, pero se recomienda evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios y en caso de que se acometan, comprobar la normativa vigente en el territorio de destino. En caso de regresar de un país o zona de riesgo, deberá disponer de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España. Los que no la tengan se tendrán que someter a la PDIA que establezcan los servicios de sanidad exterior. Si, por el contrario, se va a viajar al extranjero, el desplazamiento estará condicionado a las normas del punto de destino.

| Soy estudiante y regreso a casa... Se recomienda a los estudiantes universitarios que limiten sus interacciones los días previos a su regreso a casa. Una vez en ella, deben tratar de limitar los contactos, interactuar al aire libre y usar la mascarilla.

| ¿Qué pasa con Fin de Año? Durante las celebraciones navideñas se mantendrá el confinamiento nocturno de cada comunidad, aunque en Nochebuena (madrugada del 24 al 25 de diciembre) y Nochevieja (del 31 de diciembre al 1 de enero) se ampliará el horario, limitándose la movilidad desde las 01.00 a las 06.00 horas.

| Cabalgatas de Reyes estáticas. Se recomienda la no celebración de las Cabalgatas de Reyes y otros eventos multitudinarios. En caso de que se mantengan, desde el Ministerio de Sanidad se plantean alternativas que garanticen las medidas de seguridad, como las cabalgatas estáticas, en lugares donde se pueda controlar el acceso o retransmitir estos eventos por televisión.

| San Silvestre y misa del gallo, sí. La celebración de eventos deportivos, como la maratón de San Silvestre, y religiosos, como la misa del gallo, se podrá realizar siempre y cuando no interfieran en la limitación horaria de la movilidad nocturna. En el caso de la primera, se recomienda que se realice sin asistencia de público. Asimismo, en el caso de los oficios religiosos, se aconseja no cantar y usar música pregrabada. En ambos casos se propone la retransmisión por televisión como alternativa.

| En la cafetería o en el restaurante, en 'petit comité'. Tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos se seguirán las normas de aforo de cada comunidad. Se permitirá un máximo de 6 personas por mesa, con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales y entre mesas.

| De compras, en el barrio y en el mercadillo también. Se aconseja comprar en el pequeño comercio para favorecer la disminución de las aglomeraciones, las compras escalonadas y minimizar la movilidad. Tanto el pequeño comercio como los grandes centros comerciales seguirán las normas establecidas en cada comunidad en ese momento. Se permitirán los mercadillos navideños, siempre que sean al aire libre, manteniendo los aforos establecidos en cada comunidad.

| Mejor andando que en bus. Las administraciones deberán asegurar el aumento de la frecuencia de horarios del transporte público para evitar aglomeraciones. Siempre que sea posible, los desplazamientos se realizarán en transporte al aire libre, priorizando caminar o ir en bicicleta. Se favorecerá el reparto de espacio público para este fin.