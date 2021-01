A Coruña

Vacunas y variantes. Extender lo más rápido posible la vacunación a toda la población y vigilar estrechamente la evolución de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 son las dos prioridades apuntadas por expertos en epidemiología convocados por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial. Los ponentes del seminario online Vacunación para la COVID coincidieron en estas dos prioridades interrelacionadas, ya que no se descarta que las mutaciones del coronavirus puedan eludir en el futuro la inmunización que otorga la vacunación. Así lo cree el doctor Pere Joan Cardona, médico especialista en Microbiología y Parasitología y microbiólogo del Hospital Germans Trias, en Badalona, quien considera que “es importante vigilar las mutaciones del coronavirus de cara a las vacunas”.

Cardona, creador de la vacuna RUTI, la primera española que fue validada para un ensayo clínico internacional para probar su eficacia contra el coronavirus, advirtió que “es una posibilidad muy factible” que “en un cierto tiempo” las vacunas contra el coronavirus puedan dejar de ser efectivas ante las variantes que surjan en distintos países, y avisó que este virus “probablemente estará con nosotros durante mucho tiempo”.

El doctor, que es también profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, abogó por un instaurar un sistema de vigilancia constante ante las variaciones y la evolución del virus. Además, vaticinó que “las pandemias ocurrirán con más frecuencia en un futuro” por zoonosis, la transmisión de virus a humanos por parte de fauna salvaje y animales exóticos.

El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, quien lidera un proyecto de vacuna contra el SARS-CoV-2 pionero en España, que persigue otro tipo de inmunidad diferente a las de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, recalca que es muy importante que todo el mundo se vacune; pero hay que lograr “que las personas vacunadas no solo sean inmunes, sino que no repartan el virus”, y eso solo se consigue con una vacuna como la suya, dijo. “Eliminando ciertos genes hemos creado un virus atenuado que no se puede propagar. El hecho de que no se pueda propagar lo hace muy seguro como un vector para una vacuna porque no se puede revertir a virulento. El hecho de que la eliminación de otros genes lo haga atenuado, hace que sea seguro porque ninguna mutación lo haría virulento. Estamos convencidos de que este replicón de RNA hace que sea interesante para una vacuna”, explicó.

Luis Enjuanes subrayó que es muy importante que el mayor número de personas se vacune, porque al inmunizar a un 70% de la población el virus trata de transmitirse y no tiene éxito. “No va a ser fácil erradicarlo con la alta transmisibilidad que tiene, pero sí habrá una inmunidad de masa que poco a poco hará que se vaya extinguiendo, aunque algo perdurará en el medio ambiente”, auguró.

La directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, presentó el Programa Español de Vacunación y aseguró que “España se situará en pocos meses entre los diez países que encabezan el ranking mundial de vacunaciones contra la COVID-19”. En línea con lo prometido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Aparicio considera “muy posible que con el ritmo actual el 70% de la población esté vacunada en verano”.