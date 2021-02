Galicia iniciará este martes la vacunación contra la COVID-19 del profesorado, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la inmunización de los mayores de 80 años, un grupo de población con el que se ha comenzado este lunes.

Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico y lo han confirmado a Europa Press fuentes de Sanidade, que han precisado que este martes se iniciará el proceso con algunos docentes, pero que el grueso irán a partir del miércoles y durante el resto de esta semana.

En concreto, por ejemplo, en el área sanitaria de Ourense está programada esta semana la vacunación de 3.339 docentes, que han sido citados desde este lunes a través de un mensaje SMS. Los menores de 55 años recibirán la vacuna de AstraZeneca, y el resto --685-- la de Pfizer.

Vacunación de mayores y otros colectivos

También en relación a la inmunización, el presidente de la Xunta ha destacado la "buena noticia" de que ya han recibido su segunda dosis todas las residencias de la tercera edad de Galicia, excepto las que sufrieron algún brote.

Desde este lunes --y previsiblemente hasta mayo-- se realiza también la vacunación del colectivo de mayores de 80 años, "donde más se concentra la mortalidad". "A medida que vayamos teniendo más vacunas, iremos yendo más rápido", ha dicho el presidente gallego.

De hecho, este martes están citados en el área de Ourense cerca de 1.000 mayores para ser inmunizados, así como 700 en distintos puntos del área de Santiago.

Al igual que los docentes, otro colectivo que ha entrado de forma paralela a los mayores ha sido el de Servizo de Axuda no Fogar, cuya vacunación se está desarrollando. No obstante, Nuñez Feijóo ha dicho que todavía no hay fecha para inmunizar a otros cuidadores de mayores, como los familiares.

Durante este pasado fin de semana recibieron también la vacuna colectivos como farmacéuticos, odontólogos, podólogos, higienistas dentales, fisioterapeutas, psicólogos o logopedas. Los residentes del Psiquiátrico de Conxo recibieron la primera dosis de vacuna.

Evolución

A día de hoy, ha destacado Alberto Núñez Feijóo, "más de 100.000 gallegos superaron la COVID" y más de 84.000 ya han recibido alguna dosis de vacuna, lo que tendrá efecto en las cifras. "Cuando esté completada la vacunación de los mayores de 80, la mortalidad va a bajar, pero no tiene por qué bajar el número de contagios en población menor, cada vez más joven", ha recordado.

Por ello, ha dicho que "quedan semanas, meses, todavía por delante", aunque Galicia está "cerca de tiempos mejores".

Sobre el ritmo de vacunación, ha vuelto a incidir en la necesidad de que lleguen más dosis: "Mientras no lleguen 100.000 vacunas al día, seguiremos con un numero de vacunas menor del que necesitamos", ha zanjado.