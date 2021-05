A Xunta conta cunha nova línea de axudas dirixida a apoiar as bibliotecas escolares de centros educativos do rural. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade destina un total de 234.000€ a esta nova acción de apoio, que chegará a 117 centros.

Esta actuación vai dirixida aos centros non integrados aínda no Plan de mellora de bibliotecas escolares, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes. O obxectivo é proporcionar un apoio específico ao desenvolvemento do ensino no ámbito rural, potenciando e reforzando o papel da biblioteca escolar como instrumento imprescindible de dinamización e elemento estratéxico para a innovación pedagóxica, que axuda a revitalizar as prácticas educativas e a vida cultural dos centros.

Entre os beneficiarios, o 65% son centros de menos de 50 alumnos e outro 25% de entre 50 e 150. Por tipo de centro, 74 son Centros de Educación Infantil e Primaria (CEIP), 19 son Escolas de Educación Infantil (EEI), 12 son Centros Públicos Integrados (CPI), 11 Institutos de Educación Secundaria (IES) e un é un Colexio Rural Agrupado (CRA).

Cada un dos centros recibirá unha achega de entre 1.900 e 2.400€, que poderá empregar para mellora das coleccións, especialmente no que se refire aos materiais de non ficción ou de información (libros, monografías, atlas, dicionarios, materiais informativos en diverso soporte e formato, cun investimento do 50% como mínimo en materiais en galego).

Así mesmo, haberá unha partida específica para a renovación do mobiliario e dos equipamentos necesarios para un funcionamento actualizado da biblioteca escolar, que permita facer fronte aos retos educativos e ás actividades de información e de investigación, propias da biblioteca escolar. Os centros beneficiarios recibirán, así mesmo, pautas e orientacións para un correcto investimento das contías asignadas e a reactivación das súas bibliotecas.