Todos los ciudadanos de la provincia de A Coruña de entre 12 y 64 años podrán acceder a partir de este miércoles 19 de mayo a un kit para una prueba de detección de COVID. Casi 480 farmacias de toda la provincia de A Coruña facilitarán, de forma gratuita, un test de saliva a quienes lo soliciten, siempre que no hayan tenido resultado positivo en coronavirus en los últimos 3 meses ni sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus.

Gracias a un programa de colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña y la Consellería de Sanidade, a través de la dirección xeral de Saúde Pública, y al que las 476 boticas participantes se han ido uniendo de forma voluntaria, los ciudadanos de 12 a 64 años que lo deseen podrán, a partir del día 19 de mayo por la tarde, acceder a la realización de un test de saliva a través de las oficinas de farmacia. La iniciativa se pone en marcha tras las fases iniciales llevadas a cabo en los municipios de Arteixo y Culleredo desde mediados de marzo, y el cribado en adolescentes de toda la provincia que arrancó el 19 de abril y en el que están participando en la actualidad 476 farmacias de la provincia, un 85 por ciento de las existentes.

Tanto las autoridades sanitarias, como las farmacias y la distribución farmacéutica, están poniendo todo a punto para arrancar con este nuevo cribado dirigido ya a la población de edad intermedia, y pudiendo ser solicitada por los ciudadanos que lo requieran de manera gratuita. El farmacéutico puede sugerir la realización de la prueba, o bien actuar a petición de los propios interesados. Una vez identificado el paciente objeto de su inclusión en el cribado, la farmacia dará al interesado, o bien al tutor en el caso de los menores de 16 años, una hoja de consentimiento que deberá cumplimentar, y le hará entrega de un kit para su uso personal que dejará registrado, vinculado a su tarjeta sanitaria, y con un teléfono de contacto para la comunicación de los resultados.

Los farmacéuticos informarán, además, de cómo recoger adecuadamente la muestra y cuándo llevarla a la farmacia. El paciente debe recoger una muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes. Y posteriormente entregarla en la farmacia siguiendo las pautas y plazos dados, donde realizarán la recepción y custodia de la misma hasta su envío al laboratorio de referencia en Vigo. El Colegio de Farmacéuticos destaca que en este proceso juega un papel fundamental la distribución farmacéutica, que se adhiere también a esta colaboración para contribuir a frenar la pandemia y que hará un importante esfuerzo logístico para su buena consecución, concretamente Bidafarma, Cofares y Cofano.