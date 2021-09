Padres de algunos centros de la provincia de A Coruña denuncian la imposibilidad de sus hijos de cursar asignaturas por no cumplirse el requisito de matriculación de un mínimo de cinco alumnos, fijado por la Xunta. También piden a la Consellería de Educación que se autorice su impartición y se dote de profesores para evitar perjuicios a estudiantes, que en algunos de los casos se encuentran en último curso de la ESO o de Bachillerato.

Así lo explicó a Europa Press el presidente del ANPA del IES Melide, Óscar Carracedo, quien asegura que en este centro la situación afecta a asignaturas de segundo de Bachillerato, pero también de segundo y cuarto de Secundaria. Especialmente, traslada la preocupación por la situación de alumnos de segundo de Bachillerato para los que, explica, las asignaturas que eligieron entre las opciones existentes “son fundamentales para su carrera y para sumar puntos en selectividad”. “Para su futuro”, insiste.

Carracedo sostiene, también, que, otros años, sin llegar al número de cinco matriculados se impartía la asignatura, pero que ahora no se les da esta opción lo que, en el caso de este centro, les obligaría a ir a otro más cercano, “a 20 kilómetros”, apunta, si la quieren cursar. No obstante, la condición de un instituto “en el rural”, la cercanía del inicio del curso y las limitaciones en el transporte hacen que, según explica, no contemplen esta posibilidad. “Nos quitan opciones en el rural y el derecho de los alumnos”, incide, y vincula esta situación con la falta de profesorado. “Se necesita el que había hasta ahora y que nos dejen impartir las clases con grupos de menos de cinco”, apostilla, sobre una problemática que han trasladado a los grupos políticos del Parlamento gallego, a inspección educativa y a la Consellería de Educación.

Otra madre, en este caso con un hijo estudiando en el IES Neira Vilas de Oleiros, realiza la misma denuncia y pide una solución para un joven que estudió en tercero de la ESO Matemáticas Aplicadas, orientadas a FP, pero que ahora no las podrá cursar en cuarto por no llegarse al número exigido de alumnos. Mari Carmen Seoane, la madre de este escolar, con trastorno del espectro autista, manifiesta que esto obligará a su hijo a tener que cursar Matemáticas Académicas y recuperar las de tercero, que no dio. La otra opción que, descarta, por estar contento con el centro y la proximidad del inicio del curso, es empezar en otro instituto, añade.

Sobre la situación de su hijo, Seoane asevera que este cambio en las matemáticas le obligará también a tener que cursar Latín. “Le quitan una asignatura que le hace falta”, expone la madre por el cambio y la orientación de este hacia la Formación Profesional. También critica esta medida a pocos días de comenzar el curso y reclama al propio centro y a las autoridades académicas la posibilidad de que la curse y lo haga en el mismo centro.

Desde la Federación Provincial de ANPA de A Coruña aseguran no tener constancia de que este tipo de denuncias. Así lo manifestó a Europa Press su presidenta, Dolores Blanco, quien, no obstante, emplaza a esperar a que empiece el curso para ver “qué pasa”.

Por su parte, el presidente de ANPA Galegas, Fernando Lacaci, sostiene que la problemática no es “nueva” y la condiciona a la Lomce y a la falta de profesores. Sin embargo, señala que este año se puede ver acentuada por la jubilación de docentes, “que no se reponen”. “Hay recortes desde el año 2010”, recalca.