Juan Carlos Quer, el padre de la joven de 18 años asesinada en agosto de 2016 por 'El Chicle', ha hecho un llamamiento al PSOE y a Unidas Podemos, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, para que "escuchen" a la ciudadanía y no deroguen la prisión permanente revisable porque "los ciudadanos españoles no quieren".

Así se ha expresado este miércoles Juan Carlos Quer después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la prisión permanente revisable tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE contra la medida aprobada en 2015 por el Ejecutivo del Mariano Rajoy.

En declaraciones a Europa Press, el padre de la joven Diana Quer ha afirmado que el aval del Constitucional a la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable es "un paso más que apoya la iniciativa ciudadana al margen de ideologías" y ha destacado que "ocho de cada diez españoles entienden que esta es una ley necesaria". "Desde aquí, ganamos todos como sociedad. Gana la libertad de nuestros hijos, gana la libertad de la mujer frente a violadores y asesinos reincidentes, que ya se ha demostrado en muchas ocasiones que vuelven a cometer, cuando salen de prisión, nuevos delitos sobre los inocentes", ha declarado Quer.

En su opinión, "PSOE y Podemos debieran haber escuchado a los ciudadanos españoles y debieran haber tomado nota porque, salvo Croacia y Portugal, en todos los países más avanzados de Europa existen penas similares a esta".

Asimismo, considera que la alternativa que proponían como solución a la prisión permanente revisable, que era el cumplimiento íntegro de las condenas, "no es garantía de reinserción". "Desafortunadamente, el asesino de Laura Luelmo, inmediatamente después de salir de prisión, asesinó a esta niña. Dijo: 'no me dejen salir. Volveré a asesinar'", ha relatado.

Para Juan Carlos Quer, hay individuos que no son reinsertables. "La obligación de la sociedad es poner los medios para facilitar la reinserción, pero cuando ello no es posible y la obligación de reinsertarse es del reo, por seguridad de todos los ciudadanos, parece razonable al margen de ideologías, que evitemos que violadores y asesinos reincidentes pongan en riesgo nuevas vidas inocentes", ha subrayado.

Tras el fallo del Alto Tribunal, Juan Carlos Quer dice sentir "serenidad" y "satisfacción porque esta ley salvará vidas evitando que este tipo de individuos sean indebidamente puestos en libertad si realmente no están rehabilitados". "Simplemente, hacer un llamamiento al PSOE, Podemos, a las demás fuerzas progresistas y es que escuchen a los ciudadanos. La prisión permanente revisable no se puede derogar porque los ciudadanos españoles no quieren que se derogue porque es una ley necesaria", ha insistido, al tiempo que ha añadido que salvará vidas, lo cual es "el único consuelo" que le queda como padre después del "trágico final" de su hija.

En este sentido, cree que "con esta sentencia, con esta resolución y los avales del Tribunal Supremo a los veinte condenados por delitos terribles que ya llevamos, servirán de lección para que rectifiquen esa posición, que solamente se ampara en motivaciones ideológicas y nada tienen que ver con los ciudadanos".

Preguntado sobre si el fallo del TC se ha retrasado más de lo debido, el padre de Diana Quer ha respondido: "Han transcurrido seis años. Yo sí que no he podido dormir muchas noches. La condena para este individuo ('El Chicle'), que ratificó el Tribunal Supremo, y la duda de que pudiera revocarla me incomodaba".

Quer ha dicho que "a partir de ahora hay que dar pasos adelante" y ha recordado que "el padre de Marta del Castillo sigue buscando el cadáver de su hija y que sus asesinos serán puestos en libertad sin revelar la situación" del mismo. Así, ha manifestado que la siguiente "lucha" es lograr que este supuesto de secuestro y posterior asesinado sin revelar la ubicación del cadáver sea objeto de condena a prisión.