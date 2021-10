Las vacunas antiCOVID reducen el riesgo de infección ante la variante delta, pero los inmunizados con la pauta completa aún pueden transmitir el virus a convivientes vacunados y no inmunizados, según revela un estudio publicado en The Lancet. Así lo demuestra un análisis efectuado entre septiembre de 2020 y de 2021 en el Reino Unido con 621 participantes identificados a través del sistema de rastreo británico como positivos con enfermedad leve o asintomáticos. Además, los autores registraron información demográfica y de vacunación de los inscritos, al tiempo que les hicieron pruebas PCR diarias para detectar el virus, independientemente de que presentasen síntomas o no.

En este contexto, los expertos identificaron un total de 205 contactos domésticos de casos de la variante delta. De esos 205 contactos, el 62% (126) tenía ya las dos dosis de una vacuna, el 19% (39) había recibido una dosis de un preparado y otro 19% (40) no estaba vacunado. Entre los contactos domésticos que estaban inmunizados con la pauta completa, el 25% (31 de 126) se infectó con la variante delta, frente al 38% (15 de 40) de contactos domésticos no vacunados.