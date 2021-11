Os centros educativos galegos contan desde este curso cunha nova ferramenta de apoio, para o seguimento e axuda ao alumnado con maiores dificultades desde o punto de vista educativo e familiar. Trátase da Rede de Orientación Persoal e Familia de Galicia que quedou constituída nunha xuntanza presidida polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, na que participaron coordinadores e equipos directivos dos 32 centros que exercen de dinamizadores nas súas respectivas áreas.

A rede conta con 32 novos docentes, un por cada centro coordinador, para atender as necesidades de reforzo do alumnado doutras tantas zonas, tendo en conta a singularidade do alumnado do rural. Cada un destes docentes é responsable dunha Unidade de Acompañamento e Orientación persoal e familiar.

A Xunta destina un orzamento de máis de sete millóns á posta en marcha desta iniciativa específica que se enmarca dentro do Plan Recupera para blindar a calidade do sistema educativo e evitar que ninguén se quede atrás, sobre todo tendo en conta o contexto de pandemia vivido.

No caso da Rede de Orientación Persoal e Familia de Galicia, a súa tarefa céntrase en desenvolver actuacións específicas de apoio e seguimento ao alumnado más vulnerable desde o punto de vista educativo, ao tempo que colaborar coas familias e a contorna.

A rede está integrada por 32 centros públicos de Infantil, Primaria e Secundaria que exerce de coordinadores para o resto dos centros educativos da súa área xeográfica de influencia. Ademais, co fin de atender á área xeográfica que lle corresponda e favorecer a mobilidade e o desprazamento dos profesionais, en cada un destes centros constituirase unha unidade de Acompañamento e Orientación persoal atendida por unha persoa coordinadora do grupo dos 32 docentes novos que se incorporan.