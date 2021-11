El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña ha ampliado las instalaciones del Centro Tecnológico de Formación, por donde cada año pasan médicos residentes para familiarizarse con los procesos y el trato a pacientes a través de simuladores o sanitarios veteranos para aprender nuevas técnicas, con dos nuevas áreas, de unos 250 metros cuadrados y ubicadas en la cuarta planta del Materno, con el objetivo de "aumentar la capacidad docente, formativa e innovadora del hospital", según explicó esta mañana el gerente del centro, Luis Verde. Por el Centro Tecnológico pasaban cada año hasta 2.100 alumnos -no solo de Galicia sino de otras comunidades e incluso del extranjero-, pero como reconoce el coordinador del centro, Alberto Centeno, "habíamos llegado a un tope tanto de alumnos como de actividades a realizar y por ello vimos la necesidad de esta ampliación".

Las nuevas instalaciones, que contaron con el financiamiento del Instituto de Salud Carlos III, están diferenciadas en dos áreas: la de simulación clínica y una unidad de I+D+i. En la primera de ellas, tal y como ocurre en las antiguas instalaciones del Centro, los alumnos cuentan con todo tipo de simuladores que les ayudan a practicar técnicas, asistencia de emergencia o conocer la reacción de los pacientes a través de maniquíes que reproducen fielmente los síntomas del enfermo. Hay tres salas de este tipo: una para abordar el trato a la mujer embarazada durante el parto y el puerperio, otra que simula ser una UCI pediátrica con un maniquí que respira, tiembla o se pone azul si le falta el aire para que los médicos sepan cómo actuar en cada momento y otra con una de las incorporaciones estrella de este año, un simulador de ventilación que, en plena pandemia, ha permitido que los médicos ensayen con este maniquí "cómo hay que manejar la vía aérea o cómo adaptar la ventilación a las características de cada paciente", señaló Centeno, que resaltó que el hospital coruñés es pionero en toda España en este tipo de simulador. "De hecho, se ha utilizado para validar nuevos respiradores", sostiene.

El área de I+D+i está, a su vez, dividida en dos estancias. En una de ellas, se recurre a la última tecnología para mejorar la planificación de las cirugías, conocer con más exactitud qué se van a encontrar antes de iniciar la operación y poder anticiparse en la toma de decisiones. De este modo y gracias a la realidad virtual, los médicos no solo pueden adentrarse en un órgano donde hay un tumor, por ejemplo, sino que pueden simular su extirpación y saber qué habrá detrás, qué se van a encontrar y de este modo anticipar las decisiones a tomar antes de la cirugía. "Pero a veces no es suficiente con verlo en el ordenador y se puede imprimir en 3D una réplica del órgano, o si de una cadera que está rota, por ejemplo, para ver con más detalle todo y planificar mejor la cirugía", añade Centeno, quien asegura que esto no solo reduce los tiempos de la operación sino los costes y adelanta la recuperación del paciente.