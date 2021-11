Una veintena de trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) se concentró ayer por la mañana a las puertas del Hospital materno Infantil Teresa Herrera para protestar por los días libres que, aseguran, les deben, después de “doblar turnos” y trabajar en su “tiempo libre” durante la pandemia de COVID. Desde la gerencia del Chuac insistieron, no obstante, en que “se están concediendo todos los días de libre designación” que “permitan conciliar este derecho de los profesionales con la cobertura de la demanda asistencial” y “la disponibilidad" del "personal necesario para la sustitución de estas ausencias”.

La presidenta de la comisión del Chuac, Lucía Peón, anunció que, la próxima semana, se llevarán a cabo nuevas concentraciones en los centros hospitalarios que conforman el complejo sanitario. El lunes, en el en el Hospital Abente y Lago; el martes, en el Hospital Marítimo de Oza; y el miércoles, en el Hospital Universitario.

Según señaló Peón, durante los dos últimos años el personal trabajó con un “sobresfuerzo tremendo” y ahora, afirmó, no hay “planificación” para que puedan recuperar esas horas, que son necesarias para “conciliar su vida familiar y para su salud”. En caso de que estas movilizaciones no obtengan respuesta por parte de la gerencia, los trabajadores seguirán organizando más movilizaciones. Por el momento no se contemplan otras medidas, aunque no lo descartan si no hay contestación por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas).