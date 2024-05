Newsletter 6 | Desenredando la tecnología

Hola.

💡 El tema de la semana: ¿Por qué es tan adictivo Tiktok? Todo es cuestión de química

📰 Noticias

📚 Zona de lectura: Los streamers españoles pierden la mitad de su audiencia

🛠️ Los recursos: Clean Trace (para saber lo que has aspirado en casa) y How long to read (para saber cuánto tardas en leer un libro)

🔢 El dato tecnológico: Apple va a vender menos Vision Pro de las que creía

💥 Mi recomendación: Los dos libros de desconexión digital de Phil González

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

💡 El tema de la semana

Estados Unidos está a punto de prohibir TikTok, si no se desvincula de ByteDance, su empresa matriz con sede en China.

No lo hace porque sea la red social más adictiva que se ha creado, sino por intereses económicos y políticos: asegura que podría ser una app espía del Gobierno chino.

Por otra parte, Bruselas amenaza con suspender la nueva versión de TikTok en España y Francia por “tóxica y adictiva".

Es la nueva app de TikTok que te paga una miseria por ver centenares de videos.

Europa, afortunadamente, siempre va un paso por delante en materia de supervisión digital.

Y eso que TikTok nos hace felices.

La tercera red social con más usuarios del mundo ha dado con la fórmula mágica, como la de la Coca Cola, pero con el móvil en la mano, para que no paremos de usarla.

Es la red social más adictiva que existe y todo es cuestión de química.

Aplicación TikTok en teléfono móvil. / Hayong Jeon / Efe

¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Qué técnicas utiliza para conseguir que sea tan adictiva?

✔️ Muestra a cada usuario contenido totalmente personalizado

TikTok sabe lo que te gusta con que solo estés 15 minutos dentro.

Al contrario que en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, en TikTok no hace falta que sigas a nadie para que te salgan publicaciones en tu muro.

La aplicación detecta los intereses individuales de cada persona y te enseña contenido personalizado mediante un algoritmo que capta con gran precisión los gustos de ese usuario.

De esta forma logra que sigamos una y otra vez deslizando los videos, ya que nos resulta muy interesante el contenido que estamos viendo porque está perfectamente seleccionado para cada uno de nosotros.

El timeline de mi TikTok no se parece al de nadie.

Esta red social se basa en un algoritmo creado para mantener al usuario el máximo tiempo posible dentro de la app y moldeado para adaptarse a sus gustos y preferencias.

No lo tiene ni Facebook, ni Instagram ni Twitter ni LinkedIn.

Y ahí seguimos deslizando videos sin parar.

✔️ Vídeos cortos

Contenido personalizado y videos cortos.

Los que más triunfan en estos momentos son los de escasa duración.

Facebook, Instagram y YouTube también se están tiktokenizando y han apostado por clips cortos.

Así, la información se concentra y se presenta de una forma concisa y llamativa.

Y en TikTok, aunque no todos los videos nos gusten, nuestro cerebro nos engaña y nos dice que el siguiente va a ser un gran video que no nos podemos perder.

Pasa lo mismo con las máquinas tragaperras.

¿Y si a la próxima me toca?

Y ahí seguimos deslizando videos sin parar.

✔️ Contenido ilimitado

Videos personalizados, videos cortos y… contenido ilimitado.

El scroll infinito.

Y sin que te des cuenta.

Los usuarios podemos ir de un vídeo a otro de forma indefinida.

En bucle.

Esta ‘gran idea’ nos provoca una intriga sobre el vídeo que vamos a ver a continuación, forzándonos a seguir consumiendo contenido sin fin.

Es muy sencillo ver videos en esta red social durante mucho tiempo sin darnos cuenta.

¿Alguien recuerda tres clips que haya visto en TikTok tras una hora de pasar centenares de imágenes en movimiento?

Y ahí seguimos deslizando videos sin parar.

Una mujer usa la aplicación de TikTok. / Pexels

Estas tres técnicas desarrollan una estimulación que nos ofrece contenido y gratificación al instante.

Y provocan que se active el sistema de recompensa del cerebro, al igual que lo hacen las drogas u otras conductas adictivas como la ludopatía o las compras compulsivas.

Y ahí entra la dopamina, que liberamos en grandes dosis, lo que provoca una sensación de placer inmediato y que queramos volver a consumir contenido de forma constante.

Todo es química.

Al ver videos que nos gustan, nuestro cerebro libera dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace ser felices y por eso causa adicción.

Entrar en TikTok no solo nos proporciona placer inmediato, sino que además su uso nos queda grabado como una actividad placentera y deseable que tenderemos a repetir, repetir y repetir.

Existen muy pocos estudios científicos sobre lo adictivo que es TikTok, pero ya se habla de que, por ejemplo, nos vuelve impacientes.

Nos acostumbra a obtener algo de forma fácil y rápida, y provoca que perdamos interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo.

Si a los mayores nos cuesta controlarnos, qué pasa con los niños y niñas menores de 13 años (la aplicación no deja tener cuentas por debajo de esta edad, pero se pone de perfil y no lo controla, porque no le interesa) y adolescentes que aún no han desarrollado sistemas de control efectivos.

Pero mientras, TikTok nos hace felices.

📰 Noticias

✔️ En la newsletter de la semana pasada comentaba que los juegos online mueven ingentes cantidades de dinero.

También lo hacen las apps que tenemos en el teléfono.

El gasto en aplicaciones móviles alcanzó los 837 millones de euros en España durante el año pasado.

✔️ La Universidad de Augsburgo está trabajando en una nueva metodología para mejorar la calidad de internet.

La investigación se basa en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial (IA) que evalúa el tráfico de internet en tiempo real, con el objetivo de distribuirlo de manera más eficiente, mejorar la experiencia de usuario y que la red no sufra atascos.

📚 Zona de lectura

“Los números no son comparables. Son otros tiempos. En España, gente que tenía 100.000 viewers [espectadores] ahora no llega a 30.000. Peña que tenía 5.000 no pasa de 800. No pasa nada: no somos conscientes de lo que cuesta tener 800 hoy en día. Está todo para abajo. Todos para abajo, pegándonos una hostia brutal".

Con esta sinceridad contaba la presentadora y streamer Cristinini a sus seguidores la situación que atraviesa Twitch en España.

Los 'streamers' españoles pierden la mitad de su audiencia. Nombres como Auronplay, Ibai, Rubius, TheGrefg o Cristinini mueven ahora muchos menos miles de espectadores que hace dos años.

🛠️ Los recursos

✔️ ¿No te ha sucedido alguna vez que estás pasando la aspiradora, te interrumpen con una llamada en el móvil y después ya no sabes qué estaba limpio y qué no?

La marca Dyson ha desarrollado una función que usa la tecnología de realidad aumentada para mostrarnos por dónde hemos aspirado la casa.

La aplicación se llama CleanTrace y tiene como principal particularidad el uso del escáner LiDAR incluido en los iPhone de nueva generación.

Cuando enfoques con tu móvil al suelo, los lugares por donde has pasado la aspiradora aparecerán en morado y los que aún te queden por limpiar, en blanco.

En este video te muestran el invento.

✔️¿Te acabas de comprar un libro y quieres saber cuánto tiempo tardarás en leerlo?

Para eso han creado How Long to Read.

Introduces el título del libro, ajustas la velocidad de lectura (la media está entre 200 y 300 palabras por minuto) y te muestra cuántas horas tardarás en leerlo.

Si tu velocidad de lectura está en la franja baja de 200 palabras por minuto, How Long To Read asegura que tardarás en deleitarte con ‘La sombra del viento’ de Carlos Ruiz Zafón 13 horas y 28 minutos.

Si andas en la zona alta de las 300, te llevará 8.59.

🔢 El dato tecnológico

400.000

Es el número de Vision Pro (las nuevas gafas) que Apple espera vender este año.

¿Muchas? ¿Pocas?

Las previsiones del sector cuando las lanzaron hablaban de entre 700.000 y 800.000.

Su desorbitado precio quizá esté detrás de esta caída.

💥 Mi recomendación

Phil González es un experto en comunicación digital, profesor y ponente.

En el 2011, creó Instagramers (#IGers), la mayor comunidad de fans de Instagram, presente en más de 80 países.

Tras años recomendando apps y redes sociales, empezó a reflexionar sobre la necesidad de desconectar “a ratos” de las nuevas tecnologías.

Para ello ha escrito dos libros junto a su amigo Jimmy Pons.

El primero se llama Pásate al modo avión y el segundo Máster en Desconexión Digital.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Viernes, 3 de mayo | 19.00 horas | Admin Cañas | Restaurante Fire Capitano

🌐 Viernes, 10 de mayo | 21.00 horas | Hack&Beers | Rua Panaderas, 6

🌐 Sábado, 11 de mayo | 18.00 horas | Python y Birras | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Jueves, 23 de mayo | 19.30 horas | Meetup WordPress Coruña | Wecko - Novo Mesoiro

🌐 Miercoles, 29 de mayo | 17.00 horas | Galicia Podcast Summit | Accede Papagayo

🌐 Jueves, 30 de mayo | 19.30 horas | 32º Coruña Bloggers | Fundación ONCE en los Cantones

