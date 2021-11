Juan García comenzó hace solo dos meses sus prácticas en una consultora informática tras acabar la Formación Profesional (FP), un tiempo corto en el que ha madurado y descubierto "el buen rollo" del mundo laboral y el trabajo en equipo. Una fórmula poco extendida que sirve también a las empresas para captar talento y acercar sus necesidades a las aulas.

El Gobierno quiere que toda la FP sea Dual (combina la teoría del centro de enseñanza con la aplicación práctica de lo aprendido en una empresa) para convertirse en una llave para el empleo de calidad de los jóvenes, un sector de la población que en España arrastra una de las tasas de desempleo más altas de Europa (casi un 40%).

En Alemania, la FP Dual está implantada en más del 60% de sus ciclos mientras que en nuestro país solo llega al 4%, explican a EFE desde la Fundación Bertelsmann, miembro de la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red de empresas, centros educativos e instituciones que cuenta con alrededor de 1.500 miembros. Con motivo de la Semana de la FP Dual, impulsada entre otros por esta Fundación y la Cámara de Comercio de España, y la celebración mañana del Día Internacional del Estudiante, Juan García, de 20 años, su tutor de empresa, Isidoro Ruiz, y la Fundación Bertelsmann explican a EFE la situación y ventajas de esta modalidad.

Poca mano de obra cualificada

El principal cambio percibido por Juan García en esta nueva etapa, aprendiz del doble grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES Clara del Rey de Madrid, ha sido distinguir "los conocimientos teóricos de los que luego se aplican a un trabajo real. No es igual estar en clase y hacer todos lo mismo que llegar aquí y ver cómo va a ser ese futuro laboral".

Isidoro Ruiz, su tutor, que entrega al IES un informe trimestral sobre cómo ha sido el desempeño de Juan, qué puede mejorar o qué aspectos pueden potenciarse desde clase para suplir necesidades de la empresa, explica a EFE el grave déficit que tienen sectores como el suyo para encontrar a profesionales cualificados. De hecho, el 90% de los jóvenes que hacen las becas de formación en su empresa, Habber Consultoría Tecnológica, son contratados después.

Anualmente tienen entre tres y cinco estudiantes de FP con una beca remunerada, pero su deseo sería llegar a diez, explica Ruiz, cuya empresa tiene sendos convenios con institutos de Madrid y este año ha entablado conversaciones con la universidad.

La nueva ley de FP, una profunda reforma del sistema que comenzó hace unas semanas su tramitación parlamentaria, también pretende actualizar hasta el 80 % de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa. Para su implantación, el Ejecutivo destinará 5.474 millones de euros a lo largo de cuatro años.

Personas permeables

La FP Dual, añade Ruiz, cuya empresa tiene alrededor de 50 trabajadores, "nos permite identificar a las personas con los conocimientos básicos, que es la forma de rellenar la empresa por la base porque se necesitan todo tipo de perfiles, y nos permite testar qué personas son adecuadas, darle la formación específica que necesitas e incorporarlas" a la plantilla. Aparte de los conocimientos, añade, se necesitan sobre todo personas que sepan trabajar en equipo, que sean permeables, con ganas de trabajar y aprender y que "no tengan miedo al fracaso".

Cuando llegó hace solo dos meses a Habber a Juan le sorprendió en especial la acogida y "el buen rollo" y que el estrés que genera la entrega de los proyectos "se calmaba apoyándote en los compañeros de equipo. Tenerlos de apoyo es un alivio muy importante".

Isidoro Ruiz subraya que es una fórmula que puede ayudar a cerrar la brecha o desajuste que hay en España entre el mercado laboral y la formación y advierte de que no se trata de tener mano de obra barata sino ver qué conocimientos están recibiendo los estudiantes y establecer un feedback con el mundo académico.

A su vez, Juan García reconoce que en este corto de tiempo ha madurado "quizá por la responsabilidad de grupo. No hacer las cosas no tanto por mi sino porque sé que hay otra gente que tiene los mismos objetivos y corre los mismos riesgos que yo a la hora de no llegar a una entrega y cosas así".

Desde la Fundación Bertelsmann explican a EFE que existe una amplia oferta de títulos asociados a profesiones en crecimiento y la tasa de inserción laboral de la FP Dual es muy elevada, sobrepasando ampliamente la de la propia FP.

En los próximos años, señalan, la mayoría de vacantes que se crearán van a requerir formación profesional, y "debemos estar preparados para afrontar la demanda. La Dual ha demostrado reducir el empleo juvenil, mejorar la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía".

Sin el perfil deseada

Según datos de la CEOE, el 55% de la empresas tiene dificultad para encontrar trabajadores con la formación adecuada a sus necesidades, mientras que el paro juvenil en menores de 25 años en España supone el 39,5% en el primer trimestre de 2021. Se prevé que el 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de FP), y solo el 16% de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación.

Sin embargo, el 48% de la población activa española, 11 millones de personas, no tiene un título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias profesionales, y la tasa de jóvenes matriculados en enseñanzas de FP es del 12% frente al 29% de la Unión Europea.

Por primera vez, el número de matriculados en FP ha superado este curso académico el millón de estudiantes, tras más de un lustro de un crecimiento sostenido en esta etapa educativa.